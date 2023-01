FC Nantes Mercato : Le dossier Andy Delort se bouscule au FCN

Publié par Jules le 10 janvier 2023 à 11:41

Depuis quelques jours, l'intérêt du FC Nantes pour Andy Delort a été révélé, mais un nouvel élément pourrait tout changer dans ce dossier.

À la recherche d'un nouvel attaquant, le FC Nantes d'Antoine Kombouaré aurait coché le nom d'Andy Delort afin de se renforcer dans le secteur offensif. D'après plusieurs sources, les négociations auraient d'ailleurs déjà débuté entre le FCN et l'international algérien pour une arrivée chez les Canaris dans ce mercato hivernal, pour la plus grande joie des supporters du FCN.

De son côté, Andy Delort veut également quitter l'OGC Nice, où il ne parvient plus à performer. Plusieurs clubs seraient intéressés pour l'ancien buteur du Montpellier HSC. Cependant, pour le moment, aucun ne semble avoir conclu d'accord, ce qui permet au FC Nantes de rester dans la course pour le joueur de 31 ans. Mais récemment, un nouvel élément pourrait tout changer dans ce dossier, et compliquer la tâche des Canaris.

FC Nantes Mercato : L'avenir d'Andy Delort relancé à Nice ?

Ce lundi, l'OGC Nice a officialisé le départ de Lucien Favre. Effectivement, l'entraîneur ne semblait pas avoir rempli ses objectifs avec les Aiglons et a donc été remercié. Cette décision du club niçois pourrait avoir plus d'impact que prévu sur le FC Nantes, puisque, comme l'explique Ouest-France, le limogeage de l'entraîneur suisse pourrait pousser Andy Delort à revenir sur sa décision de quitter la Côte d'Azur cet hiver.

Une mauvaise nouvelle pour le FC Nantes qui va sans doute se concentrer sur d'autres dossiers en parallèle de celui menant à Andy Delort. Ces derniers jours, l'intérêt des Canaris pour Vincent Aboubakar a été révélé. L'attaquant camerounais, poussé vers la sortie avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, cherche activement un club où rebondir après cette grosse désillusion.