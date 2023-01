ASSE : Laurent Batlles s’offre du sursis grâce au succès contre Laval

Publié par ALEXIS le 11 janvier 2023 à 11:47

L’ ASSE a enfin gagné, mardi, contre Laval (1-0). Une victoire qui soulage Laurent Batlles, qui est sous la menace d’un limogeage.

L’ ASSE a mis fin à sa série de défaites, en signant une courte victoire face au Stade Lavallois, mardi, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 2. Grâce à ce succès, le premier de l’AS Saint-Etienne depuis la victoire à Amiens le 22 octobre dernier, Laurent Batlles s’est offert un petit sursis, lui qui était menacé de licenciement, en raison des mauvais résultats de son équipe. Les Verts sont certes toujours derniers au classement, mais ont réduit l’écart avec leurs adversaires, dans la lutte pour le maintien.

Le prochain rendez-vous de l’ ASSE, encore décisif pour Laurent Batlles, est fixé au lundi 16 janvier à Niort. Saint-Etienne sera en déplacement sur le terrain du Chamois Niortais (18e), après deux matchs de suite disputés à Geoffroy-Guichard. À cinq jours de cette dernière rencontre de la phase aller du championnat, Laurent Batlles savoure les trois points pris mardi soir. « On avait une obligation de résultat et on l’a remplie. Ça fait du bien à tout le monde […]. On a été solides défensivement. Il faut surfer sur ça. »

ASSE : Laurent Batlles salue Krasso, Appiah et Larsonneur contre Laval

Le coach de l’ ASSE a surtout apprécié la prestation de trois joueurs en particulier. Le premier, Jean-Philippe Krasso, a été passeur décisif en sortant du banc de touche. Entré en jeu à la place d’Ibrahima Wadji à la 54e minute, le meilleur buteur de Saint-Etienne a délivré la passe du but à Mathieu Cafaro (1-0, 59). « J’ai dit à Jean-Philippe qu’il allait nous faire gagner. Il a été performant et décisif sur cette action où il fait la différence », a-t-il confié à l'issue de la victoire des siens.

Laurent Batlles a aussi jugé positive la prestation de Dennis Appiah et Gautier Larsonneur, les deux dernières recrues en date de l’ ASSE. Le latéral droit et le gardien de but étaient titulaires face à Laval. « On voit que le premier a quand même énormément d’expérience. Il est toujours bien placé, il a la bonne attitude. Le second a bien fait ce qui s’est proposé à lui. »