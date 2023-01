ASSE-Laval : Batlles sort le grand jeu, la compo de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 09 janvier 2023 à 21:55

Le coach de l’ ASSE a convoqué un groupe de 18 joueurs pour affronter Laval. Il enregistre des retours dans le groupe et dévoile des noms dans la compo.

L’ ASSE reçoit le Stade Lavallois, mardi après le match nul contre le Malherbe de Caen (1-1), le 30 décembre dernier. Et l’objectif des Verts lors de ce match est bien clair. Ils doivent renouer avec la victoire, afin d’entamer une série positive et leur remonter au classement. L’AS Saint-Etienne est 20e et possède la plus mauvaise défense de Ligue 2 avec 31 buts encaissés en 17 matchs. Comme annoncé en conférence de presse, Thomas Monconduit a retrouvé le groupe stéphanois. Remis de sa blessure au mollet, le milieu de terrain de l' ASSE pourrait rejouer après plus de deux mois d’absence.

Touché au visage dès le premier quart d’heure du match contre le SM Caen, le capitaine Anthony Briançon est dans le groupe, tout comme le joker Gaëtan Charbonnier et les deux dernières recrues en date de l’ ASSE : Dennis Appiah (défenseur latéral droit) et Gautier Larsonneur. Recruté officiellement à Valenciennes, le vendredi 6 janvier, le gardien de but de 25 ans sera même titulaire 4 jours après sa signature.

« Gauthier et Dennis seront sur le terrain mardi. On les a fait venir pour qu'ils apportent leur maturité et leur sérénité », a dévoilé Batlles. Boubacar Fall (22 ans) sera lui remplaçant. Le jeune portier sénégalais était titulaire face aux Caennais, sa grande première en pro. Jimmy Giraudon fait aussi son retour après avoir purgé une suspension.

En revanche, Louis Mouton est effectivement absent, en raison d’une béquille comme l’a annoncé Laurent Batlles. Tout comme Sergi Palencia, Antoine Gautier et Abdoulaye Bakayoko.

La compo de l’ ASSE contre le Stade Lavallois

Gardien de but : Larsonneur

Défenseurs : Pétrot, Giraudon, Briançon, Appiah

Milieux de terrain : Bouchouari, Cafaro, Lobry, Moueffek

Attaquants : Chambost, Charbonnier

Remplaçants : Fall, Sow, Nadé, Monconduit, Pintor, Krasso, Wadji.