PSG Mercato : Visé par Al-Nassr, Sergio Ramos en passe de prolonger

Publié par Thomas G. le 11 janvier 2023 à 13:47

Titulaire indiscutable cette saison après une première année gâchée par les blessures, Sergio Ramos pourrait prolonger son aventure au PSG.

Le Paris Saint-Germain reçoit Angers SCO ce mercredi soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Le PSG veut repartir de l’avant après sa première défaite en championnat face au RC Lens. Christophe Galtier pourrait de nouveau aligner le jeune espoir français Warren Zaïre-Emery au milieu et l’international espagnol Sergio Ramos en défense. Cette saison, le défenseur de 36 ans est l’un des hommes forts du Paris SG et son temps de jeu est beaucoup plus élevé. Sergio Ramos n’est plus embêté par les blessures et l’ancien capitaine du Real Madrid fait désormais partie des cadres du vestiaire parisien.

À six mois de la fin de son contrat au PSG, l’avenir de Sergio Ramos est toujours incertain. Selon les informations de The Athletic, le Paris Saint-Germain envisagerait de prolonger le contrat de l’international espagnol. En interne, les dirigeants parisiens seraient très satisfaits par les performances et le rendement du défenseur de 36 ans. En parallèle, Sergio Ramos serait heureux à Paris, le champion du monde 2010 souhaiterait prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Les discussions entre les deux parties n’ont pas encore commencé, mais le PSG pourrait rapidement passer à l’action. Les Parisiens veulent éviter une éventuelle concurrence sur ce dossier et une surenchère.

PSG Mercato : Sergio Ramos intéresse Al-Nassr

Après Cristiano Ronaldo, les dirigeants d’Al-Nassr souhaiteraient réaliser une nouvelle grosse opération en recruter Sergio Ramos. Le club saoudien serait très intéressé par le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions qui est libre de négocier depuis le 1er janvier. Les dirigeants d’Al-Nassr pourraient profiter du match du PSG en Arabie saoudite le 19 janvier pour négocier avec Sergio Ramos.

En parallèle, l’international espagnol pourrait également commencer les négociations avec le Paris Saint-Germain. Une prolongation lui permettrait de poursuivre la quête de la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris SG. Les dirigeants du PSG pourraient également prolonger le contrat de Sergio Ramos pour accompagner la progression du jeune espoir français El Chadaille Bitshiabu.