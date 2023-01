ASSE : Les recrues marquent déjà des points à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2023 à 13:07

Après la victoire de l’ ASSE sur Laval, Anthony Briançon a salué l’apport des recrues, lors de leur première apparition sous le maillot des Verts.

Lanterne rouge de Ligue 2, l’ ASSE s’est renforcée afin d’amorcer sa remontée au classement et finalement assurer son maintien. Pour ce faire Saint-Etienne met le mercato hivernal à profit pour se renforcer convenablement. Et les premiers résultats sont plutôt satisfaisants. Gaëtan Charbonnier recruté comme joker le 16 décembre a été auteur du but égalisateur de l'AS Saint-Etienne contre SM Caen, dans le temps additionnel (1-1, 90e+2). Grâce à lui, son équipe a engrangé un point inespéré lors de la 17e journée de Ligue 1.

Lors de la journée suivante, Laurent Batlles a aligné deux autres recrues hivernales : Dennis Appiah et Gautier Larsonneur, face au Stade Lavallois (1-0). Le défenseur latéral droit et le gardien de but ont disputé le match en entier et leurs prestations ont été à la hauteur de l’attente de l’entraîneur de l’ ASSE. « Dennis Appiah a quand même énormément d’expérience. Il est toujours bien placé, il a la bonne attitude. Gautier Larsonneur, qui n’a pas eu grand-chose à faire, a bien fait ce qui s’est proposé à lui », a noté Laurent Batlles, interrogé sur la première prestation des deux derniers renforts de Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Appiah et Larsonneur impressionnent déjà Briançon

Capitaine de l’ ASSE, Anthony Briançon, a lui aussi été impressionné par la performance de ses nouveaux coéquipiers. Il avoue qu’ils ont apporté un plus à la défense, pour leur début. « Ce n’est pas évident, pour un premier match, de rentrer comme ça dans un climat un peu hostile. Gautier est un bon gardien. Il communique beaucoup. Il a fait les choses bien. Dennis et lui, ce sont des joueurs expérimentés. Ils représentent une très grosse valeur ajoutée pour l’équipe. Ils se sont super bien intégrés. Ils ont montré contre Laval qu’ils étaient déjà des joueurs importants. »