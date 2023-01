OL : Aulas proche de quitter Lyon pour présider la FFF ?

Publié par Enzo Vidy le 12 janvier 2023 à 11:37

Après la mise en retrait de Nöel Le Graët, Jean-Michel Aulas a été interrogé concernant le poste de président de la Fédération Française de Football.

Frappé par de nombreuses polémiques et de graves accusations, Noël Le Graët a organisé une réunion de toute urgence mercredi matin au sein de la FFF. À l'issue d'un Comex extraordinaire, le président de la Fédération Française de Football a été mis en retrait de ses fonctions de président durant au moins deux semaines, en attendant les résultats de l'audit. Pour l'heure, c'est le vice-président de la FFF, Philippe Diallo, qui a été désigné pour assurer l'intérim jusqu'à la fin du mois de janvier.

Lors de cette réunion d'urgence, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, était évidemment présent pour y assister, et s'est exprimé concernant Noël Le Graët après sa mise en retrait. "Il va y avoir un communiqué, je ne fais pas de commentaire pour le moment. Il était très malheureux, voilà." Derrière, Jean-Michel Aulas, qui a récemment cédé son club à l'investisseur américain John Textor, a été questionné sur une possible prise de poste à la tête de la Fédération Française de Football.

Jean-Michel Aulas est intéressé par le poste de président... de la Ligue féminine

Interrogé sur France Info concernant une éventuelle prise de poste à la place de Noël Le Graët, Jean-Michel Aulas a fait savoir qu'il avait été sollicité, mais qu'il était intéressé par un autre projet. "Dans toutes périodes de transition, on sent qu'il y a des candidats. J'ai été interpellé, j'ai répondu que le seul poste qui m'intéressait était celui de président de la Ligue féminine. Il faut savoir déléguer et donner de son temps dans les sujets prioritaires et pour moi, le développement du foot féminin est à la hauteur de mes ambitions." Le message est donc assez clair, il est peu probable de voir Jean-Michel Aulas à la présidence de la FFF dans les prochaines semaines.