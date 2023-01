PSG Mercato : Le clan Al-Khelaïfi annonce le départ de Lionel Messi

Publié par JEAN-LUC D le 12 janvier 2023 à 13:37

Alors qu’un club saoudien serait prêt à s'offrir Lionel Messi, un proche de Nasser Al-Khelaïfi annonce que la Pulga va quitter le PSG cet été.

À en croire les informations du journal espagnol Mundo Deportivo, Al-Hilal, grand rival d'Al-Nassr, nouveau club de Cristiano Ronaldo, serait prêt à tenter sa chance pour Lionel Messi lors du prochain mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2023, Messi n’a pas encore prolongé avec le Paris SG et le club saoudien voudrait le convaincre de venir poursuivre sa rivalité avec CR7 au Moyen-Orient.

Pour pousser la star argentine à refuser l’offre de prolongation du PSG, les propriétaires d’Al-Hilal seraient disposés à lui verser annuellement 300 millions d’euros, un salaire supérieur aux 200 millions d’euros de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Déjà ambassadeur du tourisme saoudien depuis l’été passé, l’ancien capitaine du Barça pourrait également participer à la promotion du football du championnat de l’Arabie saoudite. Et selon un proche de Nasser Al-Khelaïfi, cette information est loin d’être une simple rumeur.

PSG Mercato : Lionel Messi à Al-Hilal dans six mois ?

Malgré un accord de principe trouvé entre son entourage et la direction du Paris Saint-Germain sur la base d’un nouveau bail d’une saison avec une seconde année de plus en option, Lionel Messi pourrait finalement décidé de quitter la Ligue 1 pour poursuivre sa carrière en Arabie saoudite comme son grand rival Cristiano Ronaldo. C’est ce scénario qui se dessinerait vraisemblablement selon Nasser Al-Attiyah, cousin de l’émir du Qatar et pilote sur le Dakar.

« D’après ce que je vois maintenant, également d’Al-Nassr, qui a signé Cristiano Ronaldo avec un montant fou d’un million de dollars, je suis sûr que Messi, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite signera également Messi. Tu vas le voir. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu’il se rendra à Al-Hilal », a confié ce proche de Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du Mundo Deportivo.

Et la star qatarie d’ajouter : « S’il n’y a rien de plus ? Rien d’autre, croyez-moi… (rires). Il ne reviendra pas au Barça. Il ira en Arabie saoudite. Il y a beaucoup d’argent ici et les joueurs cherchent un gros contrat. » Reste à savoir si la Pulga va franchir le rubicon et quitter effectivement le PSG et l’Europe pour une destination exotique après son sacre mondial avec l’Argentine.