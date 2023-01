FC Nantes Mercato : Le FCN fonce sur une pépite d'Ajaccio

Publié par Enzo Vidy le 12 janvier 2023 à 15:52

Très actif depuis le début du mercato hivernal, le FC Nantes s'intéresse de près à une pépite de l'AC Ajaccio, en fin de contrat avec les Corses.

Le FC Nantes fait certainement partie des clubs les plus actifs sur ce mercato hivernal depuis le 1er janvier. Même si peu d'opérations ont abouti ces derniers jours, les dirigeants nantais travaillent d'arrache-pied pour renforcer l'effectif d'Antoine Kombouaré, et assurer le maintien en fin de saison. Après avoir cédé Dennis Appiah la semaine dernière à l'ASSE, les Canaris reste très attentifs à la situation d'Andy Delort qui souhaite quitter l'OGC Nice, et qui pourrait prochainement débarquer en Loire-Atlantique.

Le milieu de l'Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde, pourrait également arriver au FC Nantes, lui qui n'entre plus dans les plans des dirigeants de l'OL. Le FCN met donc tout en œuvre pour avoir un effectif compétitif en deuxième parti de saison, et ce jeudi, un autre joueur de Ligue 1 figure sur les tablettes des dirigeants du FC Nantes pour une arrivée cet hiver.

FC Nantes Mercato : Yanis Cimignani intéresse le FCN

Évoluant actuellement à l'AC Ajaccio, Yanis Cimignani vit des moments compliqués avec le club corse. Si une prolongation avait été évoquée avec ses dirigeants, L'Équipe annonce que les discussions sont au point mort entre les deux parties. De ce fait, le jeune joueur de 20 ans ne joue plus du tout avec l'AC Ajaccio et envisage de quitter le club dès cet hiver pour retrouver du temps de jeu.

Ayant la possibilité de le faire signer libre, le FC Nantes se serait renseigné sur la situation de Yanis Cimignani d'après le média, mais n'est pas le seul club à s'intéresser à sa situation. En effet, Montpellier et Toulouse l'auraient également dans le viseur, tout comme d'autres clubs à l'étranger dont les noms n'ont pas filtré. Le FC Nantes va donc devoir rapidement prendre les choses en main pour s'attacher les services du jeune milieu de 20 ans.