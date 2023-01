LOSC Mercato : Un club italien pense à un attaquant de Lille

Publié par Jules le 12 janvier 2023 à 18:22

Le mercato du LOSC pourrait être agité en ce mois de janvier, notamment sur le plan des départs où plusieurs dossiers sont déjà sur la table.

Durant la première moitié de saison, le LOSC a soufflé le chaud et le froid et se retrouve un peu en difficulté au classement de Ligue 1. Actuellement 7e du championnat de France, les Dogues peuvent encore espérer arracher la Coupe d'Europe à l'issue de l'exercice 2022-2023. Pour ce faire, Lille va tenter de se renforcer sur le marché des transferts, tout en essayant de conserver certains de ses joueurs importants durant le mois de janvier.

Bien qu'il soit le meilleur buteur du club, Jonathan David n'est pas le seul attaquant qui performe au LOSC et qui suscite l'intérêt de grands clubs européens. En effet, Timothy Weah a lui aussi plusieurs prétendants et pourrait quitter le Nord de la France dans les prochaines semaines. C'est également le cas de Jonathan Bamba, dont le contrat avec les Dogues arrive à terme en juin 2023, et qui pourrait partir dès cet hiver, pour que les Dogues puissent récupérer un peu d'argent avec la vente de l'ancien stéphanois.

LOSC Mercato : La Fiorentina veut recruter Jonathan Bamba cet hiver

Alors que les négociations entre Jonathan Bamba et LOSC semblent au point mort au sujet d'une potentielle prolongation de l'attaquant français, la Fiorentina est à l'affût pour tenter de récupérer l'ancien joueur de l'ASSE. Comme l'explique Ignazio Genuardi, la Viola verrait d'un bon oeil l'arrivée du joueur de Lille en Italie, et pourrait ainsi recréer le duo Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné en Serie A.

Deux options s'offrent à la Fiorentina pour recruter l'attaquant du LOSC. Soit le club italien parvient à trouver un accord avec les Dogues durant le mois de janvier et s'offre le Lillois dès cet hiver, soit la Viola patiente jusqu'en juin prochain et convainc Jonathan Bamba de rejoindre l'Italie après la fin de son contrat dans le Nord.