PSG Mercato : Surprise, Neymar a prolongé à Paris jusqu’en 2027

Publié par JEAN-LUC D le 12 janvier 2023 à 16:37

Le PSG n’a pas fait d’annonce officielle sur le sujet, mais c’est le père de la star brésilienne qui a fait l’annonce : Neymar a prolongé jusqu'en 2027.

Il y a quelques jours, le quotidien espagnol Sport a révélé que le Paris Saint-Germain serait tenté de placer Neymar sur le marché des transferts de l’été 2023. À en croire la source catalane, les dirigeants du club de la capitale souhaiteraient désormais recentrer le projet sportif autour du duo Lionel Messi-Kylian Mbappé. Arrivé en août 2017 en provenance du FC Barcelone contre un chèque historique de 222 millions d’euros, Neymar pourrait être cédé par le Paris SG pour 100 millions d’euros.

La volonté de se débarrasser d’un gros salaire pour réajuster les finances du club pourrait également être l’une des raisons pour lesquelles Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos voudraient laisser filer l’international brésilien de 30 ans. Cependant, alors que les rumeurs se multiplient sur son avenir, l’ancien milieu offensif des Blaugranas aurait déjà réglé le sujet avec le PSG. En effet, dans le podcast Mundo GV, le père de Neymar a publiquement annoncé que son fils a récemment prolongé son contrat avec le Paris SG. « Un duo Neymar-Gerson ? C’est tout à fait possible. C’est tout à fait possible... en sélection. Dans le football, tout est possible. Mais Neymar a un contrat longue durée avec le PSG. Jusqu'en 2027. On vient de prolonger. C'est très difficile », a déclaré Neymar Senior. Pour autant, le numéro 10 des Rouge et Bleu pourrait quitter la capitale française au terme de l’exercice en cours.

PSG Mercato : Neymar à Manchester City en 2023 ?

Dans sa chronique pour le site Betfair, Rivaldo, ancienne gloire du football brésilien et champion du monde 2002, ne serait pas étonné de voir Neymar quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Alors que Chelsea est régulièrement annoncé sur les traces du natif de Mogi das Cruzes, le Ballon d’Or 1999 le verrait plutôt rejoindre Pep Guardiola à Manchester City.

« Honnêtement, je ne pense pas que cela arrivera tout de suite, mais en fin de saison, le PSG pourrait être intéressé à vendre le joueur pour récupérer une partie de l'investissement en même temps que la star brésilienne pourrait enfin évoluer en Premier League. Dans ce scénario, je pense que Manchester City serait le club parfait pour lui, car cela lui donnerait de meilleures chances de succès et il jouerait dans une équipe très offensive qui joue un excellent football sous la direction de son ancien manager Pep Guardiola », a expliqué la star de 50 ans.