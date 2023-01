Real Madrid Mercato : La défense du Real pourrait être fragilisé !

Publié par Thomas G. le 13 janvier 2023 à 01:07

Qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid pourrait perdre un défenseur central lors du mercato hivernal.

Cette saison, les Madrilènes ne dominent pas la Liga, le Real Madrid est actuellement 2e du classement derrière le FC Barcelone. Les Merengues sont distancés de trois points depuis leur défaite face à Villareal, le week-end dernier. Au cours de la rencontre, les Merengues ont été mis en difficulté à plusieurs reprises et la défense a une nouvelle fois été pointée du doigt. Carlo Ancelotti aimerait recruter de nouveaux défenseurs cet été afin de renforcer sa ligne défensive.

En parallèle, les dirigeants du Real Madrid pourraient sacrifier plusieurs éléments pour restructurer l’effectif. C’est notamment le cas de Ferland Mendy et Alvaro Odriozola qui devraient être vendus cet été. Les dirigeants du Real doivent également prendre une décision concernant l’avenir de Nacho Fernandez. L’international espagnol est en fin de contrat dans six mois et les négociations pour une prolongation de contrat n’avancent pas. Depuis le 1er janvier, le defenseur de 32 ans est libre de discuter et de s’engager avec le club de son choix.

Nacho Fernandez aimerait obtenir plus de garantes sur son temps de jeu avant de prolonger son contrat. Les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient garder l’international espagnol qui est un cadre du vestiaire. Formé au club, Nacho Fernandez a participé à tous les récents sacres européens et nationaux du Real Madrid.

Real Madrid Mercato : Deux clubs s’intéressent à Nacho Fernandez

L’avenir de Nacho Fernandez au sein de la Casa Blanca reste incertain et le défenseur de 32 ans pourrait quitter son club formateur. Malgré la volonté du Real Madrid de le prolonger les deux parties ne parviennent pas à trouver de terrain d’entente.

Dans le même temps, le dossier Nacho Fernandez aurait pris une nouvelle tournure cette semaine avec l’intérêt de deux clubs. Selon les informations de Marca, l’AC Milan et Wolverhampton seraient intéressées par Nacho Fernandez. L’international espagnol pourrait donc quitter le Real Madrid pour s’engager librement en Italie ou en Angleterre. Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions est également suivi par des clubs de MLS.