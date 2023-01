Stade de Reims Mercato : Un premier départ acté par Will Still

Publié par Jules le 12 janvier 2023 à 16:13

Tandis que le mercato du Stade de Reims est assez calme pour le moment, le club champenois vient d'officialiser un premier départ.

Tandis que le Stade de Reims pointe à la 11e place de Ligue 1, le club est plutôt en phase avec ses objectifs de maintien à l'issue de la saison 2022-2023. Cela, le SDR le doit en grande partie à Will Still qui a redressé la formation champenoise après le limogeage d'Oscar Garcia, un peu plus tôt dans l'année. Cependant, le coach belge n'a pas pu participer au mercato hivernal et hérite d'un effectif qu'il n'a pas construit, ce qui pourrait amener plusieurs changements dès le mois de janvier.

Alors que le jeune attaquant de Reims, Noah Holm, s'est gravement blessé le week-end dernier, le Stade de Reims pourrait chercher à le remplacer. Cependant, pour le moment, c'est dans le sens des départs que le club se montre actif. Will Still attend de dégraisser son effectif avant de recruter, peut-être, quelques renforts. C'est pourquoi, une première officialisation est intervenue ce jeudi, concernant le départ en prêt d'un jeune joueur issu du centre de formation.

Stade de Reims Mercato : C'est fait, Ibrahim Diakité rejoint le KAS Eupen

C'était attendu depuis quelques jours, c'est désormais officiel, Ibrahim Diakité rejoint le KAS Eupen dans le cadre d'un prêt de six mois sans option d'achat. Le jeune arrière-droit malien de 19 ans, apparu à trois reprises en Ligue 1 cette saison, s'est envolé ce jeudi vers la Belgique afin de trouver un peu de temps de jeu pour continuer à progresser et tenter de s'imposer au Stade de Reims dans quelques mois. Avant de s'envoler vers le KAS Eupen, Ibrahim Diakité a cependant paraphé son premier contrat professionnel avec le Stade de Reims. Le jeune joueur est désormais lié avec le SDR jusqu'en juin 2025.