RC Lens Mercato : Officiel, le RCL acte une signature au milieu

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2023 à 17:41

Le RC Lens s’est renforcé au milieu. Comme pressenti, un joueur en provenance du RC Strasbourg a signé, ce jeudi, au RCL.

Le RC Lens tient sa première recrue hivernale. L’accord annoncé un peu plus tôt, entre le RCL et le RC Strasbourg, a abouti à une signature. Adrien Thomasson est ainsi transféré du RCSA au RCL, comme l’a officialisé le club logé au stade Bollaert. Il a signé un contrat d’une durée de trois saisons et demie. « Adrien Thomasson solidifie l’édifice lensois ! Élégant, polyvalent et travailleur, l’expérimenté milieu de terrain aux 265 matchs de Ligue 1 renforce les rangs Sang et Or en provenance du RC Strasbourg Alsace. Il s’engage au Racing Club de Lens jusqu’en 2026 », a communiqué le RC Lens. Selon l'estimation du site spécialisé Transfermarkt, le transfert du milieu offensif a été conclu à près de 4 millions d'euros.

RC Lens Mercato : Arnaud Pouille s'enflamme sur l'arrivée de Thomasson au RCL

Directeur général du club nordiste, Arnaud Pouille justifie la signature du milieu offensif de 29 ans à Lens. « La signature d’Adrien constitue un renfort de poids pour le Racing Club de Lens. Outre sa polyvalence, Adrien est un joueur référencé de la Ligue 1 depuis de nombreuses saisons, dont le niveau de performance a toujours été régulier. » Par ailleurs, le dirigeant du RC Lens a loué l'état d'esprit de la recrue lensoise.

« Un paramètre très important pour nous, Adrien Thomasson est un joueur de club, fidèle, loyal et déterminé. Son attachement à son club d’origine et les cycles qu’il a effectués à Nantes et Strasbourg sont très représentatifs de son engagement. Si Franck Haise (entraineur) et Grégory Thil (directeur sportif) ont toujours eu un œil sur lui, nous avons appris à découvrir l’homme lors de nos échanges et avons tous été séduits par sa simplicité, un trait qui définit parfaitement notre vestiaire. »