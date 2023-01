OGC Nice Mercato : C'est acté, un milieu quitte le Gym

Publié par Enzo Vidy le 12 janvier 2023 à 17:59

Après avoir officialisé le départ de Lucien Favre en début de semaine, l'OGC Nice boucle un nouveau départ au milieu de terrain.

Les choses s'accélèrent à l'OGC Nice en cette fin de deuxième semaine de mercato hivernal. Alors que le départ de Lucas Da Cunha du côté de Côme est en passe d'être officialisé, les dirigeants du Gym vont se séparer d'un autre milieu de terrain. En effet, alors qu'un intérêt de la part de Wolverhampton a récemment été évoqué pour Mario Lemina, L'Équipe annonce ce jeudi qu'un accord a été trouvé entre l' OGC Nice et les Wolves pour le transfert du milieu de terrain gabonais.

Le média précise que le transfert avoisinerait les 10 millions d'euros, et que le joueur aurait d'ores et déjà dit au revoir à ses coéquipiers, ainsi qu'au staff technique de l'OGC Nice. Arrivé sur la Côte d'Azur en 2021, Mario Lemina a disputé 62 matches toutes compétitions confondues avec le Gym, pour un total de 3 buts inscrits.

OGC Nice Mercato : Le dossier Andy Delort n'est toujours pas scellé

Il y a quelques jours, Andy Delort ne cachait plus ses envies de quitter l'OGC Nice. Peu utilisé par Lucien Favre, l'attaquant niçois ne semblait plus faire confiance à ses propres dirigeants, et le divorce semblait inévitable entre les deux parties. Ces dernières heures, le FC Nantes s'est manifestait pour attirer l'ancien joueur du Montpellier HSC, mais le départ de Lucien Favre pourrait bien changer la donne.

En effet, avec la présence de Didier Digard sur le banc de touche, Andy Delort a retrouvé les terrains mercredi soir à l'occasion de la victoire 6-1 face au MHSC, et s'est même offert un but. Il n'est donc pas impossible que le changement d'entraîneur, officialisé lundi dernier, fasse littérablement changer d'avis l'attaquant algérien sur son potentiel départ de l'OGC Nice.