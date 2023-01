Mercato PSG : Une légende brésilienne pousse Neymar vers la sortie

Publié par Ange A. le 13 janvier 2023 à 07:07

Malgré la prolongation de son contrat, l’avenir de Neymar fait toujours parler. Une légende brésilienne pousse pour son départ du PSG.

Le Paris Saint-Germain entend frapper un nouveau coup en interne. Le PSG est déjà parvenu à prolonger les contrats de Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Neymar Jr. S’agissant du Brésilien, son avenir reste néanmoins sujet aux spéculations malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025. L’été dernier encore, un départ de l’ancien Blaugrana du PSG était évoqué juste après la prolongation de Mbappé. Au final, la superstar auriverde est restée à quai et réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière depuis sa signature au Paris SG. Auteur de 15 buts et 13 passes décisives, le Brésilien compose un trio d’attaque redoutable avec Mbappé et Messi. Ses prouesses avec le club de la capitale n’empêchent pas pour autant que son avenir soit au cœur des discussions. Ancien buteur de la Seleçao, Rivaldo milite pour un départ du Ney de Paris.

Mercato PSG : Rivaldo choisit la prochaine destination de Neymar

L’ancien buteur du FC Barcelone espère voir Neymar évoluer dans le meilleur championnat du monde. Pour Rivaldo, le numéro 10 du PSG estime dans une chronique sur Betfair que son jeune compatriote puisse rejoindre un cador de Premier League l’été prochain. Pour l’ancien Blaugrana, un départ de l’attaquant brésilien pourrait permettre à la direction du Paris SG de récupérer une partie de ses investissements. Le Ballon d’Or 1999 estime que le PSG se laissera tenter par un transfert de son attaquant en fin de saison. Après La Liga et la Ligue 1, le Ney pourrait se laisser séduire par l’idée d’évoluer dans un autre top championnat européen.

Pour Rivaldo, Manchester City se présente comme la meilleure option pour Neymar. Le football proposé par l’équipe de Pep Guardiola lui « donnerait de meilleures chances de succès et il jouerait dans une équipe très offensive ». Reste maintenant à savoir de quoi sera fait le futur du Brésilien.