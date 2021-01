Barça : Une ancienne gloire du club pousse Messi vers Paris

Publié le 21 janvier 2021 à 18:05

Le départ de Lionel Messi du Barça vers le PSG à l'occasion du mercato d'été est sur toutes les lèvres. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a évoqué une nouvelle fois en début de semaine le cas de l'Argentin. Et du côté du FC Barcelone, on parle aussi beaucoup du départ du sextuple Ballon d'Or. D'anciennes gloires du club lui conseille la sortie...

Barça : Messi poussé dehors par une autre légende

Quel sera l'avenir de Lionel Messi et où jouera-t-il la saison prochaine ? C'est la question que tout le monde se pose alors que la Pulga arrive en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2020-2021 et qu'il ne semble pas en voie de prolonger au Barça. Chez les Catalans, c'est le pessimisme qui règne, surtout depuis l'appel du pied de Neymar et du PSG. Le Brésilien Rivaldo, légende du FC Barcelone, conseille presque à l'Argentin de rejoindre le PSG, dans un entretien à BetFair. "Le PSG pourrait payer à Messi le salaire qu’il souhaite. Son arrivée aiderait au développement de la Ligue 1 qui s’est affaibli ces dernières années par rapport au championnat allemand ou italien. Je crois que Messi a suffisamment de raisons de dire oui au PSG", estimé l'ancien numéro 10 du Barça. "Le niveau de la Ligue 1 est un peu plus faible que la Liga ou la Premier League, donc il pourrait être géré sur le plan physique et ensuite arriver en très bonne forme en Ligue des champions", a ajouté Rivaldo.

Mercato : le PSG évidemment dans le coup pour l'Argentin

À Paris, on continue les petites références à Lionel Messi, sans trop en faire, mais en restant évidemment positionné. En début de semaine, c'est Leonardo qui avait fait de nouvelles déclarations sur ce dossier très chaud du marché des transferts. "Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du Paris SG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois (d'ici la fin de la saison) dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période", avait déclaré le directeur sportif à France Football.

Ce jeudi, c'est le milieu de terrain du PSG, Leandro Paredes, qui en a rajouté une couche en conférence de presse avant la rencontre de Ligue 1 contre Montpellier HSC. "C’est naturel que tout le monde veuille Messi dans son équipe, mais c’est à Leonardo et au président de prendre la décision de le convaincre de venir chez nous. C’est aussi une décision qui appartient à Leo Messi. Il doit choisir ce qui est le mieux pour lui, mais bien sûr que ce serait génial d’avoir un joueur comme lui", a commenté Paredes. Paris continue de faire la cour au joueur du FC Barcelone, à quelques semaine de le retrouver, lui et le Barça, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le 16 février prochain...













Par Matthieu