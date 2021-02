PSG Mercato : Lionel Messi, une ex-gloire du Barça s'en mêle

Publié le 10 février 2021 à 20:00

Le PSG ne le cache plus, il est clairement à l’affût pour récupérer Lionel Messi à la fin de son contrat le 30 juin 2021. Le FC Barcelone est même très agacé par l’intérêt du club de la capitale pour le capitaine des Blaugrana. Ancien joueur du Barça, Rivaldo rejoint les dirigeants du club catalan, révoltés contre la ‘Une’ de France Football, présentant la star argentine dans le maillot du Paris Saint-Germain.

PSG : Rivaldo évoque un manque de respect à Messi et au Barça

Rivaldo a réagi à l’intérêt du PSG pour Lionel Messi, à l’instar des dirigeants et candidats à la présidence du FC Barcelone. Il condamne la campagne médiatique autour de l’avenir du capitaine de la formation de Liga, à quelques jours du 8e de finale de la Ligue des champions qui pose les deux clubs. « Cette ‘Une’ est très incorrecte et irrespectueuse pour le Barça, en particulier quand il reste une semaine avant que les deux clubs se rencontrent en Ligue des Champions », a noté l’ancien milieu offensif brésilien, dans Sport. « Et ce n'est pas uniquement irrespectueux pour le club, mais aussi avec Messi, qui pourrait être impacté par tout ça », a déploré le Brésilien.

Lionel Messi déstabilisé ?

Le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone, le mardi 16 février, au Camp Nou lors du match aller et le 10 mars au Parc des Princes pour le retour. Une double confrontation décisive pour une place en quarts de finale de la C1. « Imaginons que le Barça soit éliminé contre le PSG, de nombreux fans ou même la presse pourraient argumenter sur le fait que Lionel Messi n'était pas à 100% investi avec l'équipe par rapport à l'intérêt des Parisiens », a argumenté Rivaldo. Pour finir, l’ancien joueur des Blaugrana estime que la ‘Une’ de l'hebdomadaire sportif français « est une provocation qui n'est pas nécessaire et une erreur ». « Ce qui me dérange, c'est le timing de la publication, alors qu'il ne manque rien pour donner de l'intérêt à ce match », a regretté le champion du monde 2002 avec le Brésil.













Par ALEXIS