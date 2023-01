FC Lorient Mercato : Le Borussia Dortmund fonce sur Enzo Le Fée

Publié par Enzo Vidy le 13 janvier 2023 à 12:22

Auteur d'une excellente première partie de saison avec le FC Lorient, Enzo Le Fée intéresse fortement le Borussia Dortmund.

C'est l'homme à tout faire au milieu de terrain du FC Lorient depuis le début de la saison. En 18 matches de championnat, Enzo Le Fée comptabilise un total de 3 buts et 4 passes décisives, et s'est imposé comme étant la véritable plaque tournante dans le jeu lorientais. Âgé de 22 ans, Enzo Le Fée est un pur produit du centre de formation du FC Lorient où il a signé son premier contrat professionnel le 13 novembre 2019.

Depuis, il a disputé plus de 120 matches avec les Merlus, et s'est réellement révélé lors de la saison 2020-2021, qui a marqué le retour du FCL en Ligue 1. Désormais, un départ en fin de saison semble inévitable pour Enzo Le Fée. S'il a confirmé mercredi soir qu'il finirait la saison avec le FC Lorient, il a également fait comprendre que les discussions avec les dirigeants autour d'une prolongation étaient au point mort. De ce fait, un cador européen se serait d'ores et déjà positionné sur le dossier Enzo Le Fée.

FC Lorient Mercato : Enzo Le Fée est la priorité du Borussia Dortmund pour cet été

Si l'on en croit les informations révélées par Mohamed Toubache-Ter, le Borussia Dortmund aurait fait d'Enzo Le Fée sa priorité pour le prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FC Lorient, Enzo Le Fée est actuellement estimé à 12 millions d'euros sur Transfermarkt, mais pourrait rapporter une somme plus importante aux dirigeants lorientais.

Cependant, le club allemand ne devrait pas être le seul prétendant sur ce dossier, puisque l'OGC Nice, l' OM ou encore le PSG sont déjà venus aux nouvelles il y a plusieurs semaines. Une chose est sûre, le FC Lorient ne manquera pas de courtisans pour vendre sa jeune pépite de 22 ans l'été prochain.