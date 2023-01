PSG Mercato : Lionel Messi prêt à jouer un vilain tour à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2023 à 14:37

Alors que la direction du PSG attend sa réponse pour une offre de prolongation, Lionel Messi prend son temps et regarde ailleurs.

De retour à la compétition avec le Paris Saint-Germain après son sacre à la dernière Coupe du monde avec l’Argentine, Lionel Messi devrait prochainement rencontrer Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos afin de faire avancer les négociations pour sa prolongation. Mais en attendant ce rendez-vous tant attendu par les supporters parisiens, l’attaquant de 35 ans semble vouloir analyser toutes les options qui s’offrent à lui à six mois de la fin de son engagement initial avec le PSG.

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, des émissaires du club saoudien Al-Hilal seraient attendus à Paris dans les prochaines heures pour rencontrer le clan Messi. Même si la tendance penche plutôt pour un renouvellement du numéro 30 des Rouge et Bleu, la formation saoudienne ne se décourage pas et serait déterminée à tenter sa chance pour recruter l’international argentin. Pour convaincre Lionel Messi de tourner le dos au Paris SG, le club saoudien serait prêt à lui dérouler le tapis rouge.

PSG Mercato : Lionel Messi reçoit une offre légendaire

D’après les révélations du Mundo Deportivo, Al-Hilal, grand rival d'Al-Nassr, qui a recruté Cristiano Ronaldo avec un salaire de 200 millions d’euros annuels, serait disposé à offrir à Lionel Messi des rémunérations encore plus importantes afin de le voir quitter le Paris Saint-Germain pour l’Arabie saoudite l’été prochain. Le quotidien espagnol indique notamment que le club saoudien proposerait à Lionel Messi d’émarger à 300 millions d’euros par saison s’il accepte son offre. En attendant de connaître la réponse de la Pulga, Nasser al-Attiyah, pilote du Rallye Dakar et cousin de l’émir du Qatar, propriétaire du Paris SG, a ouvertement annoncé que le partenaire de Neymar et Mbappé s’apprêtait à rejoindre le Championnat d’Arabie saoudite.

« De ce que je vois maintenant, avec Al-Nassr qui a signé Cristiano Ronaldo pour un montant fou, je suis sûr que dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite va également recruter Messi. Vous verrez. Et je peux vous dire dans quelle équipe : je suis sûr qu’il ira à Al-Hilal », a-t-il déclaré au micro de Mundo Deportivo. Toutefois, la chaîne ESPN rapporte que l’ancien capitaine du Barça se dirigerait bel et bien vers une prolongation avec les Rouge et Bleu. Les discussions s’intensifieraient entre les deux parties qui auraient déjà un accord de principe pour poursuivre une aventure commune.