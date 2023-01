FC Barcelone Mercato : L'Atlético propose un deal surprenant au Barça

Publié par Thomas G. le 13 janvier 2023 à 22:07

Intéressé par Memphis Depay depuis plusieurs jours, l'Atlético Madrid pourrait proposer un échange au FC Barcelone cet hiver.

Le FC Barcelone pourrait vendre plusieurs joueurs lors du mercato hivernal afin de renflouer les caisses du club. Les Blaugranas souhaiteraient également réduire la masse salariale pour éviter une sanction de la Liga. Avant d’affronter le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone pourrait réaliser un premier gros coup. Les dirigeants du Barça négocient depuis plusieurs jours avec leurs homologues de l’Atlético Madrid concernant l’international néerlandais Memphis Depay.

Les Colchoneros souhaitent recruter l’attaquant de 28 ans pour pallier au départ de Joao Félix à Chelsea. Le buteur portugais a quitté l’Atlético Madrid et les Rojiblancos veulent recruter un nouvel élément offensif. Dans le même temps, les dirigeants du Barça seraient disposés à se séparer de Memphis Depay cet hiver. L’international néerlandais est derrière Robert Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha et Ousmane Dembélé dans la hiérarchie des attaquants. Le dossier aurait pris une nouvelle tournure, l’ancien buteur de l’OL aurait donné son accord à l’Atlético Madrid. Les négociations se poursuivent entre le FC Barcelone et les Colchoneros. Les Blaugranas envisagent un prêt tandis que l’Atlético préfère un transfert. Les Rojiblancos souhaiteraient réaliser un nouveau gros coup au Barça après David Villa en 2014 et Luis Suaurez en 2020.

FC Barcelone Mercato : L’Atlético propose un échange au Barça

Selon les informations de Gerard Romero, l’Atlético Madrid aurait proposé un échange au FC Barcelone. Le journaliste catalan indique que les Colchoneros souhaiteraient échanger Thomas Lemar et Memphis Depay. Les dirigeants de l’Atlético Madrid pourraient profiter de la polyvalence et de la valeur marchande de l’international français pour convaincre le Barça. Cette échange pourrait être gagnant-gagnant pour les deux clubs avec deux joueurs en manque de temps de jeu qui pourraient se relancer. Le FC Barcelone pourrait également profiter de l’éventuel départ de Memphis Depay pour recruter un nouvel élément offensif.