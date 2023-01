PSG Mercato : Un coup de maître se précise en défense centrale !

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2023 à 19:07

Même si Christophe Galtier n’attend pas forcément de renforts sur ce mercato hivernal, le PSG pourrait boucler une affaire d’envergure en défense centrale.

Priorité du Paris Saint-Germain depuis l'été dernier, Milan Skriniar fait également l’objet d’une cour assidue de la part de la direction de l’Inter Milan en vue d’une prolongation de son contrat qui expire le 30 juin prochain. Les Nerazzurri auraient déjà fait leur dernière offre pour convaincre l’international slovaque. La Gazzetta dello Sport rappelle que le club italien proposerait à Skriniar un nouveau bail avec à la clé un salaire de 6 millions d’euros, hors bonus.

Mais visiblement, l’ancien défenseur de la Sampdoria de Gênes ne semble pas convaincu par cette offre puisqu’il n’a toujours pas donné sa réponse à sa direction. Alors que Skriniar peut aisément négocier un accord avec un tout autre club de son choix, l’Inter ne souhaiterait plus rester dans l’incertitude et mettrait la pression sur le joueur afin qu’il se décide assez rapidement.

PSG Mercato : L’Inter Milan n’est plus optimiste pour Skriniar

En effet, le journaliste Gianluca Di Marzio explique ce vendredi que l’optimisme a quitté le camp de l’Inter Milan concernant l’avenir de Milan Skriniar. D’autant qu’il n'y a pas de réunion prévue entre l'entourage du défenseur de 27 ans et les dirigeants intéristes dans les prochaines heures. Le spécialiste mercato de Sky Italia ajoute aussi qu’il n’y a « pas de nouvelle offre en vue non plus de l'Inter, car l'offre proposée est définitive et non négociable. » L'avenir de Skriniar serait donc de moins en moins loin des couleurs de l'Internazionale.

Ne comptant pas se faire surprendre, la formation italienne L'Inter aurait fixé un ultimatum à Milan Skriniar : l’actuel 4e de Serie A veut une réponse à sa dernière offre de prolongation avant le 20 janvier. Si le partenaire de Lautaro Martinez refuse de prolonger, l’Inter pourrait se résoudre à le laisser partir d’ici le 31 janvier contre un chèque compris entre 25 et 30 millions d’euros. Toujours à l’affût dans ce dossier, le Paris Saint-Germain serait encore en pole position avec un contrat de quatre à cinq ans pour Skriniar, avec à la clé un salaire de 9 millions d’euros, hors bonus.