ASSE Mercato : Angers coincé pour enregistrer Faouzi Ghoulam

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2023 à 00:07

Annoncé à Angers SCO, après l’échec de sa signature à l’ ASSE, Faouzi Ghoulam n’a toujours pas signé en Anjou. La raison est connue.

Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat à Naples en juin 2022, Faouzi Ghoulam aurait pu rebondir à l’ ASSE cet hiver. Il était revenu à Saint-Etienne et a pris part, avec son club formateur, à la préparation pendant la trêve de la Coupe du monde 2022. L’AS Saint-Etienne a même tenté d’engager l’expérimenté défenseur. Ce dernier était aussi intéressé à l’idée de défendre de nouveau le maillot vert et surtout d’aider l’ ASSE à se maintenir en Ligue 2.

Mais les négociations entre les parties n’ont pas abouti à une signature. La direction stéphanoise et le défenseur latéral gauche ne sont pas tombés d’accord sur la durée du contrat. « On lui fait une proposition à Faouzi Ghoulam, il y avait une envie commune, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. On espère qu’il trouvera un projet qui lui conviendra », a expliqué Laurent Batlles, en décembre.

ASSE Mercato : Faouzi Ghoulam en attente d'une vente à Angers

Parti de l’ ASSE, où il a disputé deux matchs amicaux face à Grenoble puis l’AC Ajaccio pendant la préparation, l’international algérien (37 sélections, 5 buts) a rejoint Angers SCO. Comme à Saint-Etienne, il s'entraine avec le groupe angevin dirigé par le nouveau coach Abdel Bouhazama, successeur de Gérald Baticle. Cela, dans l’attente de sa signature officielle. Lanterne rouge de Ligue 1, le SCO est en effet en quête de renforts pour tenter de quitter la zone rouge de relégation, en 2023.

Cependant, Angers SCO peine à finaliser la signature de l’ancien joueur de l’ ASSE (2010-2014). Selon les informations de But Football Club, le club de Maine-et-Loire doit d’abord vendre pour pouvoir enregistrer le défenseur de 32 ans. Cela, conformément aux conditions fixées par la DNCG, car la masse salariale et les indemnités de mutation du Sporting Club de l’Ouest sont encadrées. Concrètement, Angers SCO attend de transférer Sofiane Boufal, Nabil Bentaleb ou Azzedine Ounahi, pour pouvoir engager Faouzi Ghoulam.