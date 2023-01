ASSE Mercato : Deux départs bientôt officialisés à Saint-Étienne ?

Publié par Dylan le 15 janvier 2023 à 10:12

Si l'ASSE a énormément recruté cet hiver, elle devrait aussi perdre des éléments importants. Deux joueurs pourraient acter prochainement leur départ.

L'AS Saint-Étienne commence doucement mais sûrement à se relever. L'espoir d'un maintien, au plus bas ces dernières semaines, est revenu après une victoire contre le Stade Lavallois (1-0) mardi dernier. « On est rassuré, oui et non. On est en train de revenir un peu au classement, il n’y a rien de fini. Vous savez très bien d’où on part, dans le jeu il y a sûrement mieux à faire. Mais, ce soir, c’était de pouvoir au moins prendre trois points » déclarait l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles à l'issue de la rencontre.

Toujours dernier de Ligue 2, le club forézien s'est tout de même donné le droit de revenir à 3 points du premier non-relégable, le Dijon FCO. Pour réaliser cet objectif, il faudra battre Niort (18ème) lundi à l'extérieur. Malheureusement, jouer hors de ses bases n'est pas le point fort des Verts, qui n'ont gagné qu'un seul de leurs 10 déplacements cette saison.

Une porte de sortie se libère pour Jean-Philippe Krasso et Mickaël Nadé à l'ASSE

Pour continuer à croire au maintien en Ligue 2, l'AS Saint-Étienne se donne aussi les moyens d'y arriver. Le club forézien a déjà recruté cinq nouveaux joueurs lors du mercato hivernal, et celui-ci n'a débuté que depuis 2 semaines. Côté départs, la situation de Jean-Philippe Krasso et Mickaël Nadé pourrait se décanter. Le média grec Forza rapporte que le PAOK Salonique voudrait s'attacher les services du meilleur buteur des Verts. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 15 matchs de Ligue 2, l'attaquant ivoirien ne souhaite pas prolonger son contrat avec l'ASSE qui se termine en juin 2023.

S'il compte prendre le temps pour son avenir, il pourrait être intéressé par un club qui joue souvent les coupes d'Europe. Selon Peuple Vert, la direction stéphanoise demanderait 2 à 3 millions d'euros pour son joyau. Pour ce qui est de Mickaël Nadé, le club de Charlotte ferait désormais partie de ses prétendants en MLS. Selon Le Progrès, une première offre aurait été transmise en novembre dernier : refusée ensuite par le clan stéphanois. Mais Charlotte ne lâcherait pas l'affaire et souhaiterait obtenir son prêt avec option d'achat. Le défenseur central de 23 ans serait aussi pisté en Russie ou encore en Turquie.