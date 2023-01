ASSE : Laurent Batlles enthousiaste après l'arrivée des recrues

Publié par Dylan le 15 janvier 2023 à 12:19

Après la victoire contre Laval et l'arrivée de cinq recrues, l'entraîneur de l'ASSE Laurent Batlles a retrouvé l'espoir d'un maintien.

Et si l'AS Saint-Étienne réalisait une grosse deuxième partie de saison? Fort de cinq recrues cet hiver, le club forézien peut légitimement espérer de meilleures performances par rapport à celles affichées en début de saison. Que ce soit au niveau des joueurs ou de l'entraîneur Laurent Batlles, les Verts semblent avoir retrouvé l'espoir du maintien.

La victoire contre le Stade Lavallois (1-0) mardi dernier a aussi contribué à ce regain d'énergie. Les hommes de Laurent Batlles ne s'étaient plus imposés à domicile depuis le 10 septembre dernier et une victoire contre Bordeaux (2-0). Après la dernière rencontre face aux Tango, le coach de 47 ans se montrait déjà rassuré : « On est en train de revenir un peu au classement, il n’y a rien de fini. Vous savez très bien d’où on part, dans le jeu il y a sûrement mieux à faire. Mais, ce soir, c’était de pouvoir au moins prendre trois points » avait-il alors déclaré.

Laurent Batlles satisfait du mercato hivernal de l'ASSE

L'AS Saint-Étienne va devoir confirmer ses bonnes dispositions contre Niort (18ème), concurrent direct au maintien lundi. En cas de succès, les Verts reviendraient à trois points du Dijon FCO, premier non-relégable à l'issue de la 19ème journée de Ligue 2. Un rendez-vous sous haute tension, qui sera abordé avec plus de sérénité par les Verts en raison du nombre de recrues hivernales (5).

Pour Laurent Batlles, l'arrivée de renforts devrait faire beaucoup de bien : « Il est vrai que c’est plus facile de faire une équipe alors qu'avant selon le système, il fallait que je sorte certains joueurs de leurs postes, et quand on le fait c’est plus difficile de performer. C’est plus intéressant même si ce n’est pas gage de résultat, mais cela va nous aider à être plus performants » a-t-il analysé en conférence de presse d'avant-match. En revanche, l'ancien coach de l'ESTAC Troyes est resté évasif quant à la possible titularisation de Niels Nkounkou ou Kader Bamba, les deux dernières recrues en date de l'ASSE.