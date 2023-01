ASSE : Un énorme dilemme secoue Batlles avant Niort

Publié par Dylan le 15 janvier 2023 à 15:35

Avant d'affronter Niort, l'entraîneur de l'ASSE Laurent Batlles peut compter sur un groupe renforcé. Il va devoir faire des choix.

L'AS Saint-Étienne pourrait prendre un grand bol d'air lundi. Certes, le club forézien est dernier de Ligue 2 après la 18ème journée. Mais en cas de victoire contre les Chamois Niortais (18ème), il pourrait revenir à seulement 3 points du maintien. Alors que deux nouvelles recrues ont été officialisées ce samedi avec Niels Nkounkou et Kader Bamba, la préparation doit donc être optimale.

Premier motif d'espoir : la victoire contre le Stade Lavallois mardi (1-0), soit la quatrième de la saison. Un succès qui fut le bienvenu pour un club qui n'avait plus gagné depuis le 22 octobre dernier et un déplacement à Amiens (1-0). Les hommes de Laurent Batlles ont surtout mis fin à une série de six matchs sans victoire, ce qui devrait leur permettre d'être plus que jamais motivés contre Niort. Second motif d'espoir : les recrues. Elles sont au nombre de cinq dans ce mercato hivernal : Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Kader Bamba et Niels Nkounkou. La plupart ont beaucoup joué en Ligue 1, ce qui devrait permettre au groupe de gagner en expérience et en sérénité.

ASSE : Après les recrues, Laurent Batlles va devoir faire des choix contre Niort

Mais si l'arrivée de ces recrues a fait beaucoup de bien à l'AS Saint-Étienne, il va falloir désormais confirmer lors des prochaines échéances. À commencer par ce déplacement à Niort lundi, qui compte pour la 19ème journée de Ligue 2. L'ASSE n'a jamais enchaîné 2 victoires consécutives, excepté lorsqu'elle était à domicile sur les deux matchs (ndlr : succès contre Bastia puis Bordeaux en septembre).

De son côté, Laurent Batlles sait que ses choix seront déterminants pour la suite : « Je ne l’ai pas trop fait (d'amener plus que 18 joueurs, ndlr). Je l'ai vécu quand j'étais joueur, ce n'est pas évident quand on se retrouve 19ème dans un groupe. Je préfère faire mes choix et les assumer. S'il y a une épidémie ou quoique ce soit, cela peut se comprendre mais sinon il faut assumer » a-t-il confié en conférence de presse. À l'entendre, Niels Nkounkou et Kader Bamba pourraient donc débuter dès lundi.