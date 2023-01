OM : Riolo voit l'Olympique de Marseille champion de France !

Publié par Thomas le 16 janvier 2023 à 09:38

3e de Ligue 1 à 5 points du PSG, l' OM serait, selon Daniel Riolo, le candidat le plus sérieux au titre de champion de France cette saison.

Si pour certaines équipes le retour de Coupe du Monde s’est révélé fort délicat, à l’image du Paris Saint-Germain ou Lyon, pour Marseille, l’année 2023 démarre de la meilleure des manières avec déjà 5 victoires en tout autant de rencontres depuis la reprise. Hier soir, c’est contre la séduisante formation du FC Lorient que les hommes de Igor Tudor se sont imposés (3-1), dans un stade Vélodrome bouillant. " Bien sûr, je suis content. C'est fantastique. On a fait de très bonnes choses mais ce n'est que la moitié (du championnat). Pour moi, c'est important (d'avoir 42 points) mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a progressé sur les deux derniers matchs. On doit y aller match par match ", évoquait l’entraîneur croate en conférence de presse après la victoire des siens.

Ce début d’année historique de l’ OM n’est logiquement pas passé inaperçu auprès de la presse nationale et notamment du sulfureux journaliste de RMC Daniel Riolo qui place même Marseille devant le PSG dans la course au titre de champion.

OM : Riolo détruit le PSG et voit Marseille lui passer devant au classement

Dans la foulée de la victoire du Stade Rennais contre Paris hier soir, en clôture de la 19e journée de Ligue 1, le chroniqueur de RMC Sport a dans un premier temps salué la performance des Bretons, contre un PSG qu’il juge de plus en plus " banal ". " Compte tenu de ce que produit le Paris Saint-Germain, c'est une vraie victoire de Rennes, ce soir. On n'est plus dans la configuration du monstre et du petit. Et le petit il fait l'exploit parce que le monstre n'est pas concentré ou ceci ou cela. Non non non. Le PSG est devenu tellement banal qu'une équipe en face qui met un gros pressing et qui y croit, qui réfléchit tactiquement, il n'y a aucun problème, ils peuvent battre le PSG ", a lancé Daniel Riolo.

Une dynamique inquiétante du club de la capitale qui pourrait ainsi faire les affaires de ses poursuivants à savoir Lens et l’ OM. D’ailleurs, le journaliste voit bien l'équipe phocéenne rafler le titre aux Parisiens en fin de saison. " Lens et l'OM peuvent y penser (au titre de champion). Quand je vois jouer l'Olympique de Marseille, qui est sur une série extraordinaire, je me demande : qui peut les arrêter ? " De quoi déjà lancer le prochain classico, qui se jouera le 26 février prochain au Vélodrome.