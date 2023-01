OL Mercato : Lyon tourné vers John Textor pour les renforts

Publié par ALEXIS le 16 janvier 2023 à 23:44

John Textor a assisté au match perdu par l’ OL face au RC Strasbourg, samedi. Et sa décision de renforcer l’équipe de Laurent Blanc est urgente.

L’ OL est mal-en-point. John Textor en a fait le constat lors de la 19e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais s’est incliné devant le RC Strasbourg, alors 19e de Ligue 1 avant sa victoire, devant le nouveau propriétaire du club rhodanien. Les Gones ont même été menés (0-2) au bout de 32 minutes de jeu, avant de réduire l’écart par Alexandre Lacazette sur penalty, juste avant la pause (1-2, 45e+2). C’est la deuxième défaite de suite de l’ OL à domicile, après celle face à Clermont Foot (0-1), le 1er janvier dernier. Entre ces deux matchs de championnat, l’équipe de Laurent Blanc avait fait match nul à Nantes (0-0). Le bilan des Gones sur les trois derniers matchs avant la mi-saison est donc largement négatif, soit un point pris sur 9 possibles, 1 but inscrit et 3 concédés.

OL Mercato : Les renforts de John Textor attendus à l'Olympique Lyonnais

À la peine pour intégrer le top 5 de Ligue 1, l'objectif de l' OL cette saison, John Textor a évidemment promis de renforcer l’équipe de Laurent Blanc. « C’est intéressant d’avoir ces discussions sur ce que souhaite Laurent Blanc et ce qu’il espère obtenir. Je ne suis pas là pour prendre des décisions dès le premier jour, mais on veut renforcer l’équipe, on veut de l’expérience », a-t-il laissé entendre.

Pour l’instant, seul le défenseur croate Dejan Lovren a rejoint l’ OL cet hiver. Le milliardaire américain a encore 15 jours pour passer à l’offensive sur le marché des transferts, dont la fermeture est prévue le 31 janvier. Mais Lyon est dans l'urgence, vu le retard pris sur ses concurrents directs dans la course pour les places européennes. Pour rappel, l' OL a limogé Peter Bosz en début de saison (après 10 journées de Ligue 1), précisément le 9 octobre 2022, au profit de Laurent Blanc.