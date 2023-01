OM Mercato : Longoria fixé pour le transfert de Sofyan Amrabat

Publié par Enzo Vidy le 16 janvier 2023 à 12:44

Alors que l' OM s'intéresse toujours à Sofyan Amrabat, Pablo Longoria est fixé pour le transfert du milieu défensif marocain.

Après Ruslan Malinovskyi, l' OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin durant ce mercato hivernal. Toujours à la recherche des meilleurs coups pour renforcer l'effectif d'Igor Tudor, Pablo Longoria s'active en coulisse pour dénicher un milieu défensif en cas de départ de Mattéo Guendouzi, qui fait l'objet de grandes discussions avec Aston Villa. Depuis plusieurs semaines, le président de l' OM s'intéresse grandement au milieu de la Fiorentina, Sofyan Amrabat.

Véritable patron du milieu de terrain avec le Maroc en Coupe du monde, le joueur de 26 ans s'est fait connaître aux yeux de plusieurs clubs européens, et reste extrêmement convoité depuis le début du mercato hivernal. Estimé à environ 25 millions d'euros sur Transfermarkt, Sofyan Amrabat était également dans le viseur du PSG pour une arrivée cet hiver, mais pas de quoi effrayer Pablo Longoria, qui restait déterminé à finaliser ce dossier. Mais ces dernières heures, un gros coup de froid est venu frapper l' OM dans le dossier Sofyan Amrabat.

OM Mercato : Joe Barone scelle l'avenir de Sofyan Amrabat

Dans un récent entretien accordé à DAZN, Joe Barone, directeur général de la Fiorentina, s'est exprimé concernant les rumeurs autour de Nico Gonzalez et Sofyan Amrabat, et a scellé l'avanir de ses deux joueurs. "Je peux maintenant confirmer que Sofyan Amrabat et Nico González ne sont pas à vendre. Le président Commisso l'a déjà dit, je peux confirmer la même chose pour González et Amrabat." Il est donc certain que le milieu marocain ne bougera pas de la Fiorentina cet hiver.

Pablo Longoria et l' OM vont donc devoir changer de cible pour se renforcer dans ce secteur de jeu en cas de départ de Mattéo Guendouzi dans les prochains jours. Pour rappel, le milieu marseillais pourrait rapporter 50 millions d'euros aux dirigeants de l' OM s'il venait à être vendu cet hiver.