ASSE : Un soutien de taille pour Saint-Etienne à Niort

Publié par Enzo Vidy le 16 janvier 2023 à 14:44

Après la victoire face à Laval le 10 janvier dernier, et un recrutement ambitieux, l' ASSE pourra compter sur un soutien de taille à Niort.

Toujours cloué à la dernière place du classement de Ligue 2, l' ASSE reste sur une victoire assez logique face à Laval jeudi dernier. Dans un stade Geoffroy-Guichard assez vide, les hommes de Laurent Batlles ont forcé la décision en seconde période, grâce à un bon travail de Jean-Philippe Krasso qui a parfaitement servi Mathieu Cafaro à l'heure de jeu. Ce succès a permis aux Verts de se rapprocher légèrement de Dijon, premier non relégable qui occupe la 16e place du championnat.

Désormais, l'heure est venue de confirmer pour l' ASSE ce lundi soir. En déplacement à Niort pour la 19e et dernière journée de cette première partie de saison, Laurent Batlles pourra compter sur ses deux récentes recrues, à savoir Kader Bamba et Niels Nkounkou. Opposée au 18e, l' ASSE à l'occasion de faire un nouveau pas dans la quête du maintien face à un concurrent direct, et ne sera pas seul lors de ce déplacement très important.

ASSE : 500 supporters de Saint-Etienne seront présents à Niort

Malgré la colère qui est toujours présente chez les supporters de l' ASSE, les joueurs de Laurent Batlles seront bien accompagnés lors du match à Niort ce lundi soir. En effet, si l'on en croit les informations du compte Twitter Actu Sainté, environ 500 supporters de l'AS Saint-Etienne seront du voyage pour ce déplacement capital dans la course au maintien.

Ce serait donc le moment idéal pour les Verts de se réconcilier avec son public, et de prendre les trois points hors de ses bases, chose qui n'est plus arrivée depuis le 22 octobre dernier, et une victoire 1-0 de l'ASSE à Amiens. Reste à savoir si les hommes de Laurent Batlles arriveront à se défaire de l'obstacle niortais ce lundi soir pour ramener la victoire dans le Forez et quitter la dernière place du classement.