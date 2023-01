PSG Mercato : Après le SRFC, Messi arrête une décision radicale !

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2023 à 16:44

Après un match bien terne, ce dimanche face au Stade Rennais (1-0), l’attaquant du PSG, Lionel Messi, aurait arrêté une décision radicale pour son avenir.

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas paraphé un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain. Un média espagnol a donc remis au goût du jour le spectre d’un retour de l’attaquant argentin au FC Barcelone à l’issue de la saison. Mais c’est une hypothèse à laquelle le principal concerné ne semble pas du tout penser désormais.

PSG Mercato : Lionel Messi ne veut plus entendre parler du Barça

Après plus d’une vingtaine d’années passées sous les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi n’envisage plus de retourner en Catalogne. En effet, selon les informations rapportées par le média El Nacional, l’ancien capitaine des Blaugranas ne voudrait plus jamais jouer pour le Barça. À 35 ans révolus, Messi estime que le FC Barcelone est un chapitre de sa carrière, qui est désormais refermé, et un retour au Camp Nou ne serait pas forcément bon pour son image. Une décision assez surprenante puisque beaucoup de monde, notamment les fans et les dirigeants barcelonais, espéraient le voir revenir au Camp Nou pour avoir droit à la sortie qu’il mérite après tout ce qu’il a fait pour le club.

D’après le journaliste Gaston Edul du média TyC Sports, un accord de principe a été trouvé entre Lionel Messi et la direction du PSG pour une prolongation jusqu’en 2024. D’autres sources indiquent qu’une option d’une saison supplémentaire pourrait être ajoutée au nouveau contrat que la Pulga devrait prochainement signer en faveur des Rouge et Bleu.

Des négociations seraient en cours entre le club de la capitale française et le père du septuple Ballon d’Or pour que le natif de Rosario poursuive l'aventure en Ligue 1 au moins une saison de plus. À cela s'ajouterait une belle augmentation salariale alors que le capitaine de l’Albiceleste perçoit déjà autour de 30 millions d'euros par an. Le montant de 40 millions d'euros net annuels est évoqué par la presse étrangère pour le protégé de Christophe Galtier.