ASSE : Saint-Etienne respire enfin contre Niort, la réaction de Batlles !

Publié par Thomas le 17 janvier 2023 à 08:30

Lundi soir, l' ASSE est parvenue à s'imposer à l'extérieur contre Niort, sortant enfin de la zone de relégation. Découvrez les réactions de Laurent Batlles et Gaëtan Charbonnier.

L’AS Saint-Etienne souffle enfin. Après 6 mois de traversée du désert en Ligue 2, le club ligérien est enfin parvenu à enchaîner deux succès de rang en championnat, une prouesse qui n’avait pas été réalisée depuis mars 2021. Grâce à un but de la recrue Gaëtan Charbonnier dans les dernières minutes de la rencontre, les Verts s’offrent ainsi un grand bol d’air au classement, quittant enfin la place de lanterne rouge et se positionnant à 3 points du premier non relégable.

Si le chemin reste encore long pour l’ ASSE, les hommes de Laurent Batlles peuvent toutefois se donner des raisons de croire à une bien meilleure deuxième partie de saison. Avec les arrivées récentes de Charbonnier, Appiah, Larsonneur, Nkounkou et Bamba, Sainté a construit une base solide en son sein qui devrait insuffler une dynamique positive ces prochains mois. " Il était important pour nous de valider le match de Laval et le nul contre Caen. C’est bien de gagner ici, ce n’est jamais facile de s'imposer à Niort. On a gagné dans les dernières minutes donc je suis très heureux pour les joueurs " a déclaré l’entraîneur stéphanois après la rencontre avant de rajouter. " Les joueurs qui ont joué ont fait des choses très intéressantes. A la fin, on est récompensés par un but qui, je pense, est logique sur l’ensemble du match. "

ASSE : Charbonnier salue les supporters et envoie un message d’espoir pour la suite

Unique buteur de la rencontre, l’ex-Auxerrois Gaëtan Charbonnier s’est, comme face à Caen fin décembre, converti en sauveur pour tout le Peuple Vert. Débarqué contre toute attente dans la Loire malgré les avances de clubs bien mieux classés, l’attaquant de 34 ans semble prendre au sérieux le défi ligérien depuis son arrivée. " On est arrivé pour amener de la positivité, de l'envie. Il fallait redonner un coup de boost à tout cela. Le groupe répond très bien ! Depuis que je suis arrivé, ça ne lâche pas, il faut continuer comme ça ", a-t-il déclaré après la rencontre face à Niort. " Les séries (de victoires) c'est important. Il en faut pour se maintenir. Cette victoire fait du bien. Ce soir, on n'est plus lanterne rouge. “

Interrogé sur la ferveur infaillible des supporters de l' ASSE malgré la situation sportive compliquée, Charbonnier a tenu à remercier les fans, qui étaient au nombre de 500 dans le parcage visiteur hier soir. " Au vu des résultats, c'est normal que les supporters soient un peu mécontents. Nous, on se doit de rester concentré sur le terrain. Vous avez vu combien ils sont ce soir ? On doit leur rendre un petit peu. "