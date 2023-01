FC Nantes Mercato : Un ancien de l'OL dans les plans du FCN

Publié par Thomas le 17 janvier 2023 à 11:20

Afin de se maintenir en Ligue 1 à l'issue de la saison, le FC Nantes aimerait renforcer sa charnière centrale et viserait un ancien joueur de l' OL.

Sur une meilleure dynamique depuis le début de l’année 2023, le FC Nantes souhaite enfin lancer son mercato hivernal afin de renforcer au plus vite un effectif en transition. Depuis les départs de Fabio et Dennis Appiah en début de mois, Antoine Kombouaré attend toujours des renforts chez les Jaune et Vert mais les dossiers peinent à se finaliser. Une tendance qui devrait rapidement évoluer tant les Canaris se montrent entreprenants sur cette fenêtre des transferts.

Après sa victoire hier contre le Montpellier HSC (0-3), le FCN semble bien parti pour acter son maintien en fin de saison, ce qui attire davantage de joueurs sur le marché. Alors qu'Andy Delort fait figure de priorité dans l’esprit des dirigeants nantais en attaque, le club présidé par Waldemar Kita est également attentif aux besoins de son secteur défensif. Après Damien Da Silva (OL), le FC Nantes aimerait s’attacher les services d’un autre joueur passé par la Ligue 1.

FC Nantes Mercato : Lindsay Rose visé par le FCN pour remplacer Pallois

Blessé il y a dix jours contre Vire en Coupe de France, le défenseur central Nicolas Pallois laisse un vide conséquent en charnière centrale pour 2023. Forfait pour au moins un mois de compétition à cause d’une entorse au genou, le roc de 35 ans pousse son board à recruter rapidement cet hiver à ce poste. D’après les informations de David Phelippeau, le FCN suivrait la situation de Lindsay Rose, actuellement sous contrat avec le Legia Varsovie en D1 polonaise.

Passé par les rangs de l’ OL de 2014 à 2016, le défenseur franco-mauricien pourrait ainsi faire son retour dans le championnat de France après plus de trois ans et son départ du FC Lorient. Une piste pour le moins surprenante révélée par le journaliste de Ouest-France quand on sait que le joueur de 30 ans n’a disputé que 23 rencontres depuis son arrivée en juillet 2021 au club de Varsovie.