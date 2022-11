ASSE Mercato : L’AS Saint-Etienne insiste pour un attaquant belge

Publié par ALEXIS le 22 novembre 2022 à 12:17

Une piste de l’ ASSE, menant vers un jeune attaquant belge évoluant aux Pays-Bas, prend de l’épaisseur, en marge des dossiers Lindsay Rose et Amine Boutrah.

Lanterne rouge de Ligue 2, l’ ASSE a commencé à prospecter depuis des semaines afin de se renforcer lors du mercato hivernal. Depuis l’arrivée de Jean Costa au sein de la cellule de recrutement stéphanoise, la piste menant vers Lindsay Rose (30 ans) est évoquée. Le polyvalent défenseur du Legia Varsovie (Pologne) a été formé au Stade Lavallois, club où le nouveau recruteur de l’AS Saint-Etienne a été directeur sportif. Les scouts stéphanois ont également coché le nom d’Amine Boutrah (22 ans). Le polyvalent attaquant de l’US Concarneau fait une bonne saison en National. Il se fait remarquer par ses statistiques, soit 7 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 11 matchs disputés dans cette division. En quête de renforts offensifs en priorité cet hiver, l’ ASSE garde un oeil sur le joueur décisif capable d’évoluer en pointe de l’attaque et sur les côtés.

ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne fonce sur Bryan Limbombe

En plus de ces deux pistes, l’ ASSE est aux trousses de Bryan Limbombe, ailier gauche de Roda JC dans le championnat néerlandais. La piste révélée il y a quelques jours se confirme, selon Alexis Bernard. Loïc Perrin et son équipe ne lâchent plus le remuant joueur de couloir, auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 16 rencontres cette saison. « Bryan Limbombe est aujourd’hui la proie de l’ ASSE pour ce mercato d’hiver », assure la source.

International espoir belge, le joueur de 21 ans n’est pas inconnu en France. Il est le frère d’Anthony Limbombe, ancien joueur du FC Nantes. De plus, il était une cible du Toulouse FC la saison dernière. N’ayant plus que six mois de contrat avec le club de deuxième division néerlandaise, Bryan Limbombe est désormais plus accessible. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’ ASSE qui n’a pas un gros budget pour se renforcer comme il le souhaite.