RC Lens Mercato : Le RCL se renseigne sur un milieu tunisien

Publié par Enzo Vidy le 17 janvier 2023 à 13:04

Désireux de renforcer son effectif pour rester au plus haut durant la deuxième partie de saison, le RC Lens se renseigne sur un milieu tunisien.

Avec seulement 3 points de retard sur le PSG au classement, le rêve est permis pour le RC Lens. Après une première partie de saison exceptionnelle, les Sang et Or ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, et veulent mettre toutes les chances de leur côté pour espérer réaliser un exploit retentissant en fin de saison. Pour cela, les dirigeants travaillent d'arrache-pied sur le mercato hivernal, afin de faire de petits ajustements nécessaires dans l'effectif de Franck Haise.

Après avoir signé Julien Le Cardinal en novembre dernier pour pallier la grave blessure au genou de Jimmy Cabot, le RC Lens est allé chercher Adrien Thomasson au RC Strasbourg jeudi dernier pour une somme avoisinant les 3,9 millions d'euros. Les prolongations sont également un sujet pris au sérieux par les dirigeants du RC Lens puisqu'ils ont déjà prolongé Jean-Louis Leca et Massadio Haïdara. Et le mercato lensois devrait continuer de bouger dans les prochains jours. Ce mardi, la cellule de recrutement du RCL aurait fait une offre pour un milieu de terrain tunisien.

RC Lens Mercato : Mohamed Ali Ben Romdhane intéresse le RCL

Si l'on en croit les informations du média tunisien, Nessma Sport, le RC Lens serait bien décidé à s'attacher les services du milieu Mohamed Ali Ben Romdhane, qui évolue actuellement à l'Espérance de Tunis. Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'international tunisien n'a disputé que 5 matches de championnat cette saison pour un total de 3 buts inscrits.

Le média affirme par ailleurs que les dirigeants du RCL auraient d'ores et déjà formulé une offre de 500 000 euros au club tunisien pour Mohamed Ali Ben Romdhane. Reste à savoir si les représentants de l'Espérance de Tunis seront enclins à laisser filer leur jeune joueur de 23 ans durant ce mercato hivernal.