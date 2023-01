RC Lens Mercato : Tout le RCL s'enflamme pour la recrue Thomasson

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2023 à 13:48

Recrue hivernale du RC Lens, Adrien Thomasson met déjà tout le club nordiste d’accord sur son profil et ses qualités. Franck Haise justifie sa signature.

Le RC Lens s’est offert les services de Adrien Thomasson, jeudi. Il a renforcé le RCL, en provenance du RC Strasbourg. Le transfert du milieu offensif aurait été réalisé à près de 4 M€, soit 3,9 M€ précisément selon le site spécialisé Transfermarkt. Justifiant la signature de la première recrue hivernale des Sang et Or, Arnaud Pouille a indiqué que le joueur de 29 ans est « un renfort de poids pour le Racing Club de Lens », grâce à « sa polyvalence » et à son expérience en Ligue 1.

Il faut dire que le RC Lens, actuel 2e du championnat, est bien riche offensivement. En plus de Florien Sotoca et Wesley Saïd, les Artésiens ont recruté Loïs Openda (attaquant de pointe), Adam Buksa (avant-centre) et Alexis Claude-Maurice (milieu offensif) à l’été. Mais, Adrien Thomasson apporte de la concurrence, mais aussi de la variété grâce à son profil différent.

RC Lens : Haise séduit par le profil et la qualité technique de Thomasson

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Franck Haise a souligné l’importance de la signature du polyvalent footballeur. « C’est un joueur très intelligent avec un gros volume de jeu et une bonne fiabilité technique ». D’après l’entraineur du RC Lens, il compte déjà dans son effectif : David Pereira da Costa, Alexis Claude-Maurice et Florian Sotoca », dans le même registre qu’Adrien Thomasson, mais : « il lui manquait quelqu’un pour totalement doubler ce poste », et ce dernier « était sa priorité. »

Comme Franck Haise, Massadio Haïdara (défenseur du RC Lens) a apprécié l’arrivée de l'ancien joueur du FC Nantes à la Gaillette. « On le connaissait déjà sur le terrain parce que c’est un habitué de la Ligue 1 et surtout un bon joueur. Il va nous apporter quelque chose de différent dans le jeu et c’est une option intéressante de plus pour le coach. »