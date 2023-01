OM Mercato : Un deal inattendu se prépare entre Marseille et Brest

Publié par Timothée Jean le 09 janvier 2023 à 12:55

Conscient de la nécessité de réduire sa masse salariale cet hiver, l’ OM pourrait conclure une affaire inattendue avec le Stade Brestois.

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, aura du pain sur la planche durant ce mois de janvier. Si la direction marseillaise souhaite attirer de nouvelles recrues, elle devra aussi se débarrasser de certains joueurs absents des plans d’Igor Tudor pour la suite de saison. Après s’être séparée de Luis Suarez (Almeria), Isaak Touré (AJ Auxerre) ou encore Gerson (Flamengo), d’autres départs sont attendus. Toutefois, l’ OM risque de récupérer certains de ses joueurs prêtés plus tôt que prévu. À l’image de Konrad de la Fuente, qui est proche de rompre son prêt avec l’Olympiakos, Jordan Amavi est, lui aussi, susceptible de revenir à Marseille dès cet hiver.

Prêté par l’ OM l’été dernier à Getafe, le latéral gauche français peine à se hisser à la hauteur des attentes placées en lui. Depuis le début de la saison, il n’a disputé que quatre rencontres de Liga pour aucun but inscrit et aucune passe décisive. Un bilan insuffisant pour ses nouveaux dirigeants qui envisageraient de casser son prêt au plus vite. Si cette rupture se confirme, Jordan Amavi fera son retour à l’Olympique de Marseille dès cet hiver. Ce sera alors que un véritable coup dur pour le club phocéen qui souhaite réduire sa masse salariale. Toutefois, l’ OM tiendrait déjà une nouvelle porte de sortie pour l’ancien défenseur de l’OGC Nice.

OM Mercato : Le Stade Brestois fonce sur Jordan Amavi

Selon les informations du journaliste Maxime Vendrell, le Stade Brestois songerait sérieusement à s’attacher les services de Jordan Amavi. Le club breton aurait même fait du joueur de 28 ans une cible de choix pour succéder à Jere Uronen parti à Schalke 04. « Nous sommes en mesure de confirmer l'intérêt du SB29 pour le latéral marseillais actuellement en prêt à Getafe. Jordan Amavi pourrait bien être le remplaçant désigné de Jere Uronen. Affaire à suivre dans les prochains jours », a-t-il confirmé dans le podcast Brest On Air.

Toujours selon la source, les négociations devraient rapidement débuter entre les différentes parties. D’autant plus que l’ OM ne serait pas contre l’idée de céder son défenseur à Reims. Tout dépendra de la rupture du prêt de Jordan Amavi à Getafe. Ce dossier risque de s’accélérer dans les prochains jours.