OL Mercato : Un club anglais se lance sur Moussa Dembélé

Publié par Jules le 17 janvier 2023 à 15:20

Loin d'être un titulaire indiscutable à l' OL cette saison, Moussa Dembélé ne fait plus l'unanimité à Lyon et pourrait quitter le club.

Avec seulement 2 buts en 14 rencontres de Ligue 1 depuis le début de saison, Moussa Dembélé est loin d'afficher son meilleur niveau sous les couleurs de l' OL ces derniers temps. Alors qu'Alexandre Lacazette est arrivé cet été pour apporter un peu de talent en attaque, Dembélé semble avoir eu du mal à se faire à cette nouvelle concurrence chez les Gones. Ainsi, l'Olympique Lyonnais songe à une vente du joueur afin de récupérer au moins une partie des 22 millions d'euros investis sur le joueur en 2018.

Alors que Jérôme Boateng, indésirable du côté de l'Olympique Lyonnais, n'est pas contre l'idée d'un départ, Moussa Dembélé pourrait également quitter Lyon, d'autant plus que l'attaquant de 26 ans conserve une certaine cote sur le marché des transferts. Ainsi, plusieurs clubs seraient intéressés par le buteur des Gones, notamment en Premier League, où le club d'Everton songerait à s'offrir le joueur de l' OL dans cette fenêtre de mercato estival.

OL Mercato : Everton va passer à l'action pour Moussa Dembélé

Comme le révèle Foot Mercato, Everton ne serait pas insensible au profil de Moussa Dembélé, d'autant plus que l'attaquant n'est plus en état de grace à l' OL, et sort d'une première moitié de saison assez délicate avec les Gones. Tandis que les Toffees sont 19e de Premier League, le club anglais n'a pas le droit à l'erreur, et doit se renforcer dès cet hiver, notamment dans le secteur offensif, l'une des faiblesses des Blues cette saison.

Ainsi, Moussa Dembélé n'est pas le seul joueur de Ligue 1 qui a tapé dans l'oeil des dirigeants d'Everton. Avant de se pencher sur l'attaquant de l' OL, les Toffees se sont renseignés sur les dossiers Dango Ouattara (FC Lorient) et Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais). Tandis que le club anglais souhaitait initialement attendre la fin de contrat de l'attaquant des Gones en juin prochain, il se pourrait que ce dossier s'accélère dans les prochains jours.