Real Madrid Mercato : Un roc affole plusieurs gros clubs européens

Publié par Thomas G. le 17 janvier 2023 à 23:34

Battu par le FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid pourrait également perdre l'un de ses cadres du vestiaire cet été.

La semaine dernière fut compliquée pour le Real Madrid qui a perdu Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos et Lucas Vasquez sur blessure. Les Merengues se sont également inclinés en finale de la Supercoupe d’Espagne face au rival du FC Barcelone. Les hommes de Carlo Ancelotti veulent réagir à l’occasion des 8es de finale de la Coupe du Roi face à Villarreal. Un match durant lequel l’international espagnol, Nacho Fernandez, pourrait à nouveau s’illustrer. Le défenseur du Real Madrid avait été aligné lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face à Valence avec une prestation solide à la clé. Nacho Fernandez n’avait en revanche pas participé à la finale face au Barça.

Le cas de l’international espagnol diviserait en interne, certains dirigeants, à l’instar des supporters, aimeraient que Nacho Fernandez ait plus de temps de jeu. Le défenseur formé à la Fabrica est en fin de contrat dans six mois et les discussions pour une prolongation de contrat sont au point mort. Nacho Fernandez devrait avoir la décision finale concernant son avenir au Real Madrid, qui envisage de garder l’un des cadres du vestiaire. L’international espagnol souhaiterait obtenir plus de temps de jeu et des garanties avant de signer un nouveau contrat. Les récentes contre-performances d’Antonio Rudiger et Ferland Mendy pourraient lui offrir de précieuses minutes.

Real Madrid Mercato : Nacho Fernandez est suivi par plusieurs clubs

Le Real Madrid pourrait donc perdre Nacho Fernandez librement en juin prochain, l’international espagnol peut négocier avec une autre équipe depuis le 1er janvier et le défenseur de 32 ans est très courtisé. Selon les informations de Mundo Deportivo, la Juventus, l’AC Milan et le Bayern Munich auraient montré un intérêt pour le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions.

Nacho Fernandez est un défenseur expérimenté, habitué des grands rendez-vous et sa polyvalence pourrait offrir de nombreuses options à son futur club. Sa situation contractuelle au Real Madrid fait également de lui un joueur très courtisé. Les Merengues vont devoir agir rapidement pour éviter un nouveau départ libre après Sergio Ramos, Isco ou encore Marcelo.