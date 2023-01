ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne se lance sur un milieu défensif

Publié par Thomas le 17 janvier 2023 à 16:04

Désireuse de parfaire son entrejeu pour l'année 2023, l' ASSE aurait jeté son dévolu sur un milieu défensif évoluant à Nîmes Olympique.

Après une première partie de saison chaotique, l’AS Saint-Etienne compte bien repartir de l’avant avec pour objectif numéro 1, la remontée au classement de Ligue 2. Une mission longue et difficile mais déjà parfaitement entamée par les hommes de Laurent Batlles depuis le début d’année. En actant une deuxième victoire de suite hier soir contre Niort, l' ASSE a enfin dit adieu à sa place de lanterne rouge et peut se permettre de croire à un maintien en fin d’exercice.

Une dynamique plutôt positive permise notamment par un recrutement ambitieux initié après la Coupe du monde au Qatar. Charbonnier, Appiah, Larsonneur, Nkounkou et Bamba ont ainsi rejoint l’ ASSE pour aider le club à remonter au classement. Mais Loïc Perrin et son board ne souhaitent pas s’arrêter-là, plusieurs joueurs sont encore ciblés, dont un dossier en très bonne voie au milieu.

ASSE Mercato : Saint-Etienne veut recruter Lamine Fomba pour son entrejeu

Hier soir, durant l’opposition entre Niort et l’AS Saint-Etienne, BeIN Sports annonçait que les Verts cherchaient encore à se renforcer en ciblant trois profils précis, un milieu offensif, une sentinelle et un défenseur central. En ce qui concerne le deuxième secteur de jeu, l’ ASSE aurait jeté son dévolu sur une sensation de Nîmes Olympique, Lamine Fomba. Âgé de 24 ans, le milieu est un élément clé de l’effectif de Frédéric Bompard, où il a déjà disputé la totalité des 18 rencontres en Ligue 2. En fin de contrat dans six mois, le Franco-Malien ne semble pas enclin à prolonger chez les 20es du championnat et explore un potentiel nouveau point de chute en 2023.

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’ ASSE serait très intéressée par ses services et ferait "le forcing" pour boucler le dossier en janvier. Mais pour enrôler Lamine Fomba, les Verts devront mettre la main au portefeuille. D’après la source, Istambul Basaksehir a déjà formulé une offre de 500 000 euros pour le milieu défensif, refusée dans la foulée par le président des Crocos, Rani Assaf. Saint-Etienne est donc prévenu.