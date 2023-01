RC Strasbourg Mercato : Sabri Lamouchi bientôt sur le banc du RCSA ?

Publié par Enzo Vidy le 17 janvier 2023 à 16:50

Alors que Mathieu Le Scornet gère l'intérim depuis le départ de Julien Stéphan, le RC Strasbourg serait intéressé par Sabri Lamouchi.

En raison d'une série de mauvais résultats, Julien Stéphan, au club depuis 2021, a été remercié par le RC Strasbourg. Depuis, c'est Mathieu Le Scornet qui gère l'intérim sur le banc strasbourgeois, et les résultats des deux derniers matches jouent clairement en sa faveur. Opposé au RC Lens pour son premier match sur le banc du RC Strasbourg, Mathieu Le Scornet et sa troupe parviennent à prendre un très bon point face aux Sang et Or, actuellement 2e de Ligue 1.

Plus récemment, à l'occasion du déplacement à l' OL samedi soir, le RCSA s'est offert une victoire de prestige face à l' OL en s'imposant 2-1 face aux hommes de Laurent Blanc. L'amélioration dans le secteur défensif est notable, et le RCSA ne fait plus partie de la zone de relégation grâce à cette victoire. Néanmoins, L'Équipe affirme que Mathieu Le Scornet ne devrait pas être conservé en tant qu'entraîneur principal par les dirigeants du RC Strasbourg, qui sont toujours à la recherche d'un coach expérimenté pour la deuxième partie de saison.

RC Strasbourg Mercato : Les dirigeants du RCSA s'intéressent à Sabri Lamouchi

Si l'on en croit les informations révélées par Alsa'Sports, les dirigeants du RC Strasbourg se tourneraient vers Sabri Lamouchi pour trouver le véritable successeur de Julien Stéphan. Actuellement sans contrat, l'ancien entraîneur du Stade Rennais ferait, à l'heure actuelle, office de favori pour venir prendre place sur le banc du RCSA, mais le média précise toutefois que les dirigeants n'ont pas encore pris leur décision, et que celle-ci devrait intervenir dans les prochains jours. Si cela venait à se confirmer, ce serait un sacré coup de poker tenté par les dirigeants du RC Strasbourg, d'autant plus que Mathieu Le Scornet semble remettre le club sur de bons rails en championnat.