OM Mercato : Un accord se confirme pour Gerard Deulofeu !

Publié par Timothée Jean le 29 mars 2022 à 17:42

En quête de renfort offensif, l’ OM s’intéresse de très près à Gerard Deulofeu. L’attaquant de l’Udinese aurait même déjà conclu un accord pour son avenir.

OM Mercato : Gerard Deulofeu pour remplacer Amine Harit

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de Schalke 04, Amine Harit vit probablement ses derniers mois sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, son prêt à l’ OM ne comporte aucune option d’achat. Peu utilisé par l’entraîneur Jorge Sampaoli depuis l’entame de la saison, l’international marocain devrait donc faire ses valises à l’issue de la saison afin de retourner en Allemagne. D’autant plus que la direction marseillaise travaille déjà sur sa succession.

Pour le remplacer, les dirigeants de l’ OM étudient plusieurs pistes offensives et l’une d’entre elles mènerait à Gerard Deulofeu. Excellent depuis son arrivée à l’Udinese, l’attaquant espagnol de 28 ans fait partie des pistes préférentielles de l’Olympique de Marseille pour venir renforcer son attaque lors du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en 2024, l’ancien Barcelonais veut passer un cap dans un grand club européen afin de disputer la prochaine Ligue des Champions. Et après avoir affiché ses envies de départ en interne, Gerard Deulofeu aurait finalement eu gain de cause, car il devrait changer d’air à l’issue de la saison.

Gerard Deulofeu et Udinese d'accord pour son départ

Comme le journal Il Messaggero Veneto l’indique, l’aventure de Gerard Deulofeu à l’Udinese va bel et bien prendre fin à l’issue de la saison. Car selon le média italien, le joueur et sa direction seraient tombés d’accord pour son départ lors du prochain mercato. En d’autres termes, la direction de l’Udinese aurait garanti au joueur de faciliter son transfert cet été en cas d’offre intéressante. Cette tendance est également confirmée par Calciomercato, qui explique que l’ OM attendrait désormais l’ouverture du prochain mercato pour passer à l’offensive dans ce dossier. Reste à savoir si la future offre des Marseillais sera suffisante pour boucler sa signature.