OM : Tudor et Longoria récompensés de leur début de saison

Publié par Thomas le 18 janvier 2023 à 09:00

Dans son édition du jour, L'Equipe dresse un classement des 30 personnalités qui font le foot français, où apparaissent les deux dirigeants de l' OM, Igor Tudor et Pablo Longoria.

Ce mercredi, le quotidien sportif L’Equipe a établi son classement annuel des 30 figures du football français. Entre joueurs internationaux, de Ligue 1, arbitres ou dirigeants du foot tricolore, le journal a dévoilé une liste pour le moins intrigante qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Si Kylian Mbappé occupe logiquement la première place suivi de Didier Deschamps et Karim Benzema, les Marseillais Igor Tudor et Pablo Longoria sont également récompensés, quelques places plus bas dans le classement.

OM : Tudor-Longoria, le duo qui a su requinquer Marseille cette saison

Tout d’abord, le président de l’ OM hérite de la 13e place, lui qui fait partie intégrante du football hexagonal depuis maintenant 2 ans et demi. D'abord directeur sportif du club phocéen, l’Espagnol endosse depuis 2021 la fonction de président du directoire de l’Olympique de Marseille, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud. Plus jeune dirigeant à occuper cette fonction, Longoria a reçu les louanges du quotidien sportif ce mercredi. " Il semble tellement à l’aise dans le costume qu’on dirait qu’il fait ça depuis toujours en deux ans. Il ne s’est pas contenté de remodeler l’équipe et l’ OM a beaucoup changé. Il a redessiné l’organigramme du club. Le choix Igor Tudor est pour l’instant très convaincant. Les résultats sportifs sont encourageants mais il reste le plus épineux : équilibrer, enfin, les finances du club. "

Igor Tudor lui, se place 20e de ce classement, entre Christophe Galtier (PSG) et Bixente Lizarazu. Arrivé sur la pointe des pieds cet été pour remplacer Jorge Sampaoli, le technicien croate a réussi la prouesse de se mettre le public olympien dans sa poche. Si l’élimination en Ligue des Champions fait mal, l’ancien entraîneur du Hellas Vérone a su imposer une dynamique de victoires en championnat, qui manquait tant à l’ OM ces dernières années. " Il a imprimé son style avec autorité, se moquant bien des habitudes ou des statuts. Et les résultats valident, pour l’instant, tous des changements de philosophie et de management ", écrit L’Equipe à son sujet.