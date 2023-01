OM : Igor Tudor reçoit une bonne nouvelle avant le Stade Rennais

Publié par Timothée Jean le 17 janvier 2023 à 20:04

L’ OM affronte vendredi le Stade Rennais en 16e de finale de la Coupe de France. Et avant ce choc, le club phocéen vient de recevoir une bonne nouvelle.

L’Olympique de Marseille réalise un sans-faute en ce début d’année 2023. Samedi dernier, les Olympiens ont enchaîné une cinquième victoire de suite en championnat en s’imposant face au FC Lorient (3-1). Ce succès à domicile a surtout permis à l’ OM de revenir dans le sillage du duo de tête, le PSG et le RC Lens. Les hommes d’Igor Tudor ne sont plus qu'à 5 points du Paris Saint-Germain. Cette dynamique actuelle fait donc de l’ OM un candidat crédible pour le titre de champion, de quoi redonner espoir aux fans marseillais.

Il est vrai que la saison reste encore longue, mais l’ OM semble capable de détrôner son rival parisien en championnat et remporter ce titre qui lui échappe depuis plus d’une décennie. En attendant, l’Olympique de Marseille devra affronter un redoutable adversaire en Coupe de France. L’ OM accueille ce vendredi le Stade Rennais. Et à quelques jours de ce choc, les Phocéens partent avec un avantage considérable sur le papier.

OM : Marseille affronte une équipe du Stade Rennais diminuée

Le Stade Rennais, vainqueur du PSG (1-0) en championnat, ne pourra pas compter sur ses forces vives pour le déplacement au Vélodrome. Selon plusieurs sources concordantes, le club breton sera privé de Martin Terrier (genou), Arnaud Kalimuendo (cuisse) et Xeka (cheville). Ces trois joueurs blessés sont quasiment forfaits pour le match contre l’ OM en Coupe de France. Le club phocéen devrait donc affronter une équipe du SRFC diminuée ce vendredi soir.

Toutefois, l’ OM ne sera pas aussi épargné par les absences. Le défenseur Éric Bailly est suspendu pour cette rencontre, tandis que Dimitri Payet, touché à la cheville, est toujours incertain. Reste à savoir si le capitaine marseillais se remettra à temps pour ce choc. L’entraîneur Igor Tudor devrait faire le point sur son groupe lors de sa prochaine conférence de presse.