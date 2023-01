Real Madrid Mercato : Le Real surveille une pépite de Man United

Publié par Thomas G. le 18 janvier 2023 à 12:15

Conscient de la nécessité de recruter de nouveaux renforts, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services d'un crack de Man United.

La défaite du Real Madrid face au Barça pourrait avoir de nombreuses conséquences. Les Merengues ont été surclassés 3-1 par leur rival, et Carlo Ancelotti souhaiterait avoir des renforts cet hiver. L’entraîneur italien estime que son effectif n’est pas assez compétitif pour remporter le triplé : Coupe du Roi, Liga et Ligue des Champions. Dans cette optique, l’ancien technicien du PSG aurait réclamé des renforts à sa direction.

À l’heure actuelle, la priorité du Real Madrid reste l’international anglais Jude Bellingham mais d’autres joueurs sont également suivis. C’est notamment le cas de l’espoir argentin de Man United, Alejandro Garnacho. Selon les informations de Fabrizio Romano, la pépite des Red Devils est dans le viseur du Real Madrid. Pour sa première saison avec le groupe professionnelle, Alejandro Garnacho a impressionné et ces performances ne sont pas passées inaperçues.

L’espoir argentin est dans le viseur du Real depuis plusieurs années. En 2020, les Merengues avaient déjà tenté de le recruter à l’Atlético Madrid. Trois ans plus tard, les Madrilènes pourraient revenir à la charge et s’attacher les services de l’un des joueurs les plus prometteurs de Premier League. Le Real Madrid souhaiterait profiter de la situation contractuelle d’Alejandro Garnacho, qui est en fin de contrat en 2024, et pourrait ainsi recruter l’attaquant argentin à moindre coût.

Real Madrid Mercato : Le Real en quête de jeunes espoirs

En parallèle du dossier Alejandro Garnacho, les dirigeants du Real Madrid se sont également renseignés sur Gianluca Prestianni. L’ailier du Vélez Sarsfield est dans le viseur des Merengues qui pourraient lever sa clause libératoire de 12 millions d’euros dans les prochains moins. Après l’achat d’Endrick, les Merengues veulent continuer de préparer l’avenir avec l’achat de jeunes espoirs. En plus de Gianluca Prestianni et d’Alejandro Garnacho, le Real Madrid pourrait également lever la clause du latéral droit brésilien Vinicius Tobias.