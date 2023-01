Stade Rennais Mercato : Karl Toko-Ekambi dans les papiers du SRFC

Publié par Enzo Vidy le 18 janvier 2023 à 15:30

Pour suppléer Martin Terrier, indisponible pour le reste de la saison, le Stade Rennais s'intéresserait à Karl Toko-Ekambi.

Depuis la grave blessure de Martin Terrier, survenue le 2 janvier dernier à l'occasion de la réception de l'OGC Nice, l'attaque du Stade Rennais peine à se créer des occasions. Malgré une victoire difficile à Bordeaux (1-2) en Coupe de France quelques jours après le terrible évènement, le SRFC s'est ensuite incliné à Clermont (2-1), laissant place à une petite inquiétude chez les supporters rennais.

Une déconvenue finalement vite oubliée avec la belle victoire du Stade Rennais face au PSG dimanche dernier, mais qui ne règle pas les problèmes offensifs des Rouge et Noir, qui ont, en plus de cela, perdu Arnaud Kalimuendo à la 76e minute suite à une douleur aux ischio-jambiers. Les solutions offensives se font de plus en plus rares pour Bruno Genesio, et il serait assez risqué de finir la saison sans recruter le moindre attaquant. De ce fait, les dirigeants du Stade Rennais seraient actuellement en train de creuser une piste du côté de l'Olympique Lyonnais.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC se renseigne sur Karl Toko-Ekambi

Si l'on en croit les informations révélées par L'Équipe, les dirigeants du Stade Rennais penseraient à Karl Toko-Ekambi en vue d'un renfort offensif cet hiver. En effet, l'attaquant franco-camerounais connaît très bien Florian Maurice puisque c'est lui qu'il l'avait fait venir à Lyon en 2020. Sous contrat avec les Gones jusqu'en juin 2024, Karl Toko-Ekambi vit une période extrêmement difficile à l' OL.

Après des prestations compliquées depuis plusieurs mois, le joueur de 30 ans est la cible numéro 1 des supporters lyonnais qui n'hésitent pas à utiliser des banderoles pour lui faire comprendre qu'il n'est plus le bienvenu au Groupama Stadium. Un départ cet hiver est donc assez probable. Reste à savoir si le Stade Rennais sera sa prochaine destination.