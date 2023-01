OL Mercato : Romain Faivre tout proche de quitter Lyon

Publié par Thomas le 13 janvier 2023 à 17:07

En manque de temps de jeu à l' OL, le milieu de terrain Romain Faivre se rapproche à grands pas d'un départ vers un autre club de Ligue 1.

Arrivé l’hiver dernier pour aider l’Olympique Lyonnais à remonter au classement, Romain Faivre vit depuis 12 mois une véritable traversée du désert en terre rhodanienne. S’il pensait sa situation s’améliorer sous les ordres de Laurent Blanc cette saison, le milieu de terrain a rapidement déchanté, ne disputant que 18 minutes lors des trois dernières rencontres de l’ OL.

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l’ancien brestois souhaite se trouver une porte de sortie au plus vite et voit plusieurs options se dresser devant lui. Si plusieurs médias annonçaient un accord proche avec le RC Strasbourg, il n’en serait finalement rien, le joueur prend le temps de la réflexion mais semble bel et bien s’orienter vers une autre écurie de Ligue 1.

OL Mercato : Romain Faivre veut rebondir en France cet hiver

La descente aux enfers pourrait prendre fin pour Romain Faivre, lui qui était pourtant si proche de rejoindre l’AC Milan il y a un an. À en croire les informations du média GOAL, les représentants du joueur discutent avec l’ OL pour convenir d'un départ sous la forme d’un prêt cet hiver. Si la source dévoile des offres de Liga, notamment un prêt avec option d’achat, et de Premier League pour le natif d’Asnières-sur-Seine, mais ce dernier serait plutôt enclin à rester dans l’hexagone.

Si le RC Strasbourg ou encore le Montpellier HSC ne sont pas si avancés comme annoncé par certains médias sur le dossier, Romain Faivre aurait en revanche reçu les avances de deux écuries du haut de tableau de Ligue 1. Des intérêts qui n’auraient pas laissé le joueur insensible, lui qui aimerait démontrer de nouveau tout son potentiel aux yeux du monde. Bien que l’identité de ces deux clubs n’ait pas fuité, il ne fait aucun doute que ce dossier devrait connaître une avancée significative ces prochains jours.