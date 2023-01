FC Barcelone Mercato : Le Barça boucle l'arrivée du nouveau Messi

Publié par Jules le 19 janvier 2023 à 12:25

Désireux de se renforcer en attaque, le FC Barcelone vient de boucler une première recrue qui va d'abord rejoindre le Barça B en division RFEF.

Avec le départ de Memphis Depay à l'Atlético Madrid qui se profile, le FC Barcelone veut assurer ses arrières pour les années à venir en attaque. Pour ce faire, le Barça a déjà officialisé l'arrivée d'un jeune argentin. En effet, Lucas Roman, surnommé "El Pécho" dans son pays natal débarque en Catalogne en provenance du club argentin de Ferro Caril Oeste. D'après les informations du média Olé, les Blaugranas auraient déboursé environ 1,1 million d'euros pour s'offre le jeune talent sud-américain.

Né le 10 février 2004, l'attaquant arrive tout juste sur ses 19 ans et va d'abord faire ses armes avec l'équipe réserve du FC Barcelone, qui évolue en division RFEF. Une occasion pour El Pécho de s'habituer à la vie en Espagne et de commencer à briller avec les équipes jeunes du FC Barcelone ces prochains mois. Nul doute qu'on devrait le voir disputer des bouts de matchs avec le club catalan dans les prochaines années avant de, pourquoi pas, s'imposer en équipe professionnelle.

FC Barcelone Mercato : Une clause de 400 millions d'euros

D'après le site officiel du FC Barcelone, les dirigeants catalans auraient inclus une clause libératoire démentielle dans le contrat de Lucas Roman, preuve que le Barça compte sur le jeune talent argentin. En effet, son contrat comporterait une clause de 400 millions d'euros, ce qui montre que les Blaugranas placent de grands espoirs en lui pour les saisons à venir.

El Pécho s'est exprimé sur le site du club concernant son arrivée au FC Barcelone. "Je suis très excité et je ferai de mon mieux.Je suis honoré d'être ici", déclare le jeune argentin. À lui désormais de prouver que le Barça ne s'est pas trompé en le recrutant, lui qui, par son profil et par son bon pied gauche, rappelle un autre argentin passé par la Catalogne il y a quelques saisons, un certain Lionel Messi.