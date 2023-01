ASSE : Une recrue envoie un grand message d'espoir pour le maintien

Publié par Thomas le 19 janvier 2023 à 22:17

En grandes difficultés sportives, l' ASSE semble revivre depuis quelques semaines. Pour une recrue estivale, les raisons sont toutes trouvées.

Le soleil brille de nouveau sur le Forez. Depuis le début d’année, l’AS Saint-Etienne retrouve des couleurs après une première partie d’exercice catastrophique, pour le plus grand bonheur de ses supporters. En enchaînant deux succès de rang, une prouesse qui n’était pas arrivée depuis mars 2021, l’ ASSE a pu sortir de la 20e place de Ligue 2 qui lui collait à la peau depuis plusieurs semaines maintenant. Si le chemin vers le maintien est encore long, les Verts peuvent se permettre de rêver à nouveau, bien aidés par un recrutement hivernal ambitieux. "Depuis la trêve Coupe du Monde, on sent un autre état d’esprit, une autre mentalité et on commence à être récompensés par les points", confie le milieu offensif de l’ ASSE, Victor Lobry, dans un entretien accordé au site MaLigue2.

ASSE : Pour Victor Lobry, les recrues hivernales ont pesé dans le mental collectif

L’ex-joueur de Pau, aujourd’hui bien installé dans le onze de Laurent Batlles, est revenu sur le début d’année de l’ ASSE. Si la dynamique semble plus positive, c’est en partie grâce aux récentes arrivées, qui ont pu apporter une force mentale à un groupe en perdition. C'est en tout cas la tendance avancée par le natif de Soissons. "Il fallait limite qu’on reparte de zéro, laisser le passé derrière nous. L’arrivée des joueurs a créé une nouvelle dynamique. Ils sont venus avec de la fraîcheur mentale, l’envie de réaliser un beau truc."

Un mercato initié durant la Coupe du Monde, avec la signature de Gaëtan Charbonnier, et qui s’est poursuivi par la suite avec au total 5 renforts enregistrés. Mais l’ ASSE ne compte pas s’arrêter là cet hiver. Deux joueurs sont encore espérés par Laurent Batlles, dont un milieu offensif et une sentinelle. Des venues qui vont ainsi redynamiser l’effectif ligérien, qui semblait manquer de motivation ces derniers mois. "Cela nous a apporté de la fraîcheur, de l’envie et un peu de concurrence, on ne va pas se le cacher, c’est important d’en avoir au sein d’un groupe. J’avais vécu cela lors de ma première saison à Pau, on avait eu une toute nouvelle dynamique en deuxième partie de saison pour se maintenir avec l’apport de joueurs au mercato hivernal", raconte Victor Lobry.