OM : Un important renfort annoncé pour Igor Tudor lundi

Publié par Ange A. le 20 janvier 2023 à 05:37

Alors qu’il va devra composer avec quelques absences lors de la réception de Rennes, l’ Om va enregistrer un important retour lundi.

L’Olympique de Marseille va tenter de confirmer sa belle passe ce vendredi. Un choc attend l’ OM à l’Orange Vélodrome avec la réception du Stade Rennais. Les deux équipes en lutte pour les places européennes en championnat s’affrontent en 16es de finale de la Coupe de France. Une rencontre pour laquelle Igor Tudor sera privé d’Éric Bailly. Le défenseur central de l’ OM a écopé de sept matchs de suspension suite à son geste mal maîtrisé au tour précédent contre Hyères. Contre le SRFC, Igor Tudor devra également composer sans Jonathan Clauss. Confirmation faite jeudi en conférence d’avant-match par l’entraîneur des Olympiens. « Il n’est pas encore prêt pour le match face à Rennes », a assuré le technicien croate au sujet de son piston droit.

OM : La date du retour de Jonathan Clauss connue

Selon les informations de L’Équipe, l’Olympique de Marseille ne sera plus privé de Jonathan Clauss pendant longtemps. L’ancien du RC Lens avait été touché aux adducteurs lors d’une victoire à Montpellier (1-2) lors de la 17e journée de Ligue 1. Depuis, le latéral droit a manqué les trois dernières sorties de l’ OM. Le quotidien sportif croit savoir que le retour à la compétition de l’international tricolore est imminent.

Le journal annonce le retour de Clauss lundi. L’ancien Sang et or devrait notamment reprendre l’entraînement collectif avant de postuler au prochain rendez-vous de l’ OM. Marseille reçoit l’AS Monaco samedi le 21 janvier pour la 20e journée du championnat. La dernière confrontation entre les deux équipes n’a pas laissé un bon souvenir côté marseillais malgré la victoire arrachée à Louis II (2-3). Amine Harit avait été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Forfait pour la Coupe du monde, il ne rejouera plus cette saison.