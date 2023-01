ASSE Mercato : La position de Saint-Etienne pour Krasso est connue

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2023 à 11:07

La position de l’ ASSE concernant l’avenir de Jean-PhilippeKrasso est désormais connue, alors que les intérêts pour le joueur se multiplient.

En fin de contrat à l’ ASSE en juin, Jean-Philippe Krasso se dirige tout droit vers un départ libre à l’issue de la saison. L’AS Saint-Etienne lui a pourtant fait une offre de prolongation, mais l’avant-centre et son clan ont repoussé les avances des Stéphanois. Prêté à l’AC Ajaccio en Ligue 2 la saison dernière, alors que les Verts étaient encore en Ligue 1, l’Ivoirien est revenu à l’ ASSE plus affûté. Cette saison, c’est lui le joueur le plus décisif du club ligérien en championnat. Il a déjà inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 16 matches disputés en Ligue 2. Et forcément, les statistiques de Jean-Philippe Krasso attirent les convoitises.

Déjà approché par des clubs étrangers : le Dynamo Kiev (Ukraine) ou encore l'Étoile Rouge de Belgrade (Serbie), il avait refusé de s’exiler dans ces championnats. L’attaquant de l’ ASSE a été visé un temps par un club en Russie et un autre en Turquie, mais laissé sans suite. À une dizaine de jours de la fermeture du mercato hivernal, l’international ivoirien est approché par un club grand africain, selon les informations de But Football Club. Mais ce nouvel intérêt n’a pas fait bouger le buteur. La position de Jean-Philippe Krasso « ne semble pas avoir changé ».

ASSE Mercato : Roland Romeyer veut garder Krasso jusqu'à la fin de la saison

Concernant la direction de l' ASSE, elle sait déjà que le buteur ne prolongera pas son contrat, mais ne souhaite pas le transférer cet hiver, à moins d’une offre colossale qui arrangerait toutes les parties. En effet, Roland Romeyer a décidé de conserver le joueur de 25 ans jusqu’à la fin de la fin, pour qu’il aide les Verts à assurer leur maintien en Ligue 2, quitte à le voir partir librement sans indemnité de transfert cet été. Le président stéphanois a naturellement repoussé les intérêts pour Jean-Philippe Krasso, que des agents sont venus lui soumettre, à en croire But. « Il reste », répondrait le dirigeant aux agents qui le sollicitent.